Burkina/Soutenance de thèse : Dr Ali Traoré traite de la résilience du secteur minier artisanal burkinabè l’insécurité liée au terrorisme

Ouagadougou, 30 nov. 2024 (AIB)- Le nouveau Dr Ali Traoré a mis en exergue, à travers l’étude du cas de la coopérative Zemstaaba des artisans miniers de Gnikpière dans la province du Ioba, les facteurs internes et externes par lesquels les organisations minières artisanales pourraient renforcer leur résilience

Pour l’obtention de son titre de Docteur (Dr) à l’Académie des sciences de management de Paris en France, l’impétrant, Maître Ali Traoré a défendu ce samedi 30 novembre 2024 à Ouagadougou, avec brio sa thèse par visioconférence.L’impétrant a d’abord présenté sa recherche intitulée « Résilience du secteur de l’exploitation minière artisanale dans le contexte d’insécurité liée au terrorisme au Burkina Faso : cas de la coopérative Zemstaaba des artisans miniers de Gnikpière dans la dans la province du Ioba ».

Selon lui, la thématique se justifie d’une part par le fait que le secteur minier, y compris celui artisanal, constitue un levier stratégique pour le développement du Burkina Faso et l’affirmation de la souveraineté de celui-ci. Malheureusement, ce secteur, notamment artisanal, est aussi l’objet de convoitise de la part des groupes terroristes.La question centrale de la recherche de l’impétrant a été le suivant : le secteur minier artisanal burkinabè peut-il être résilient à l’insécurité liée au terrorisme ? A partir des entretiens semi-directifs réalisés, de l’observation du site minier artisanal de Gnikpière, de la revue documentaire et la triangulation des sources et des données, il a essayé de comprendre et expliquer la résilience de l’exploitation minière artisanale dans un contexte d’insécurité liée au terrorisme.

Les facteurs suivants aussi y contribuent : la culture organisationnelle, le respect des institutions, l’intégration des traditions et des coutumes de la localité, les valeurs promues telles que la solidarité, le respect mutuel, le traitement équitable et sans discrimination, l’implication et la participation etc.Les deux principaux enseignements tirés de cette recherche de cas sont :une organisation du secteur minier artisanal peut être résiliente à l’insécurité liée au terrorisme si elle développe des pratiques ou stratégies fondées sur les facteurs à la fois internes et externes;le secteur minier artisanal burkinabè peut être résilient à l’insécurité liée au terrorisme.

Le paradigme épistémologique choisi par l’impétrant a été interprétativiste avec un mode raisonnement inductif.M. Traoré a ensuite répondu aux observations et questions des membres du jury.Le jury, présidé par le Professeur Chafik Bentaleb avec pour rapporteurs les Professeurs Doha Sahraoui et Professeur Soufyane FRimousse, et son directeur de thèse le Professeur Aimad El Hajri ont enfin apprécié la qualité l’originalité et la qualité du travail abattu par l’impétrant. Tout en félicitant l’impétrant pour son courage de traiter d’un tel sujet dans un contexte d’insécurité difficile, ils ont reconnu que le travail de Dr Ali Traoré est utile non seulement pour le Burkina Faso mais aussi pour l’Afrique.

