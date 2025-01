BURKINA-GOURMA-CULTURE-VŒUX

Gourma/Vœux du nouvel an : Mgr Pierre Claver Yenpaabu Malgo salue les efforts des FDS et des VDP

Fada N’Gourma, (AIB)-Dans son message du nouvel an, Mgr Pierre Claver Yenpaabu Malgo condamne la cruauté des hommes et a salué les efforts des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Dans son message de vœux de l’an 2025, Mgr Pierre Claver Yenpaabu Malgo a indiqué que la fête de Noel a réaffirmé à tous les chrétiens que Dieu est le Père de tous les êtres humains et qu’il est toujours proche de nous. Qu’il est l’Emmanuel, c’est -à-dire Dieu avec nous.

Il a souligné qu’il offre à toute sa créature le salut, ouvre à tous les humains les portes de ce qu’il veut offrir de ce qui lui est propre tels que la vie éternelle, l’amour infini, le pardon et la miséricorde inépuisable, la vérité sur nous, sur la créature et sur Lui-même.

« Nous exprimons notre gratitude filiale envers notre Dieu qui nous permet de Le découvrir davantage à travers l’incarnation de Son fils bien-aimé », a dit Mgr Malgo.

Il a fait remarquer que l’année 2024 nous a laissé un héritage douloureux d’épreuves dont la misère des déplacés, privés de leurs essentiels, fait écho aux blessures des valeureux Volontaires pour la Patrie (VDP) et pour les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) qui ont enduré tant de souffrances.

L’homme de Dieu a poursuivi en relevant que de nombreuses familles ont été brutalement séparées de leurs êtres chers, victimes de la cruauté implacable, alors que des fils et filles audacieux ont donné leur dernière goutte de sang, les armes à la main, pour sauvegarder notre patrie, notre sérénité et notre dignité inébranlable.

Selon lui, la barbarie qui gangrène notre pays touche également de nombreux autres pays en Afrique et à travers le monde, laissant derrière elle désolation et souffrance.

Il a laissé entendre que dans toutes ces souffrances, Dieu est présent et combat avec nous et pour nous, répondant ainsi à ses noms : Emmanuel, Dieu -avec -nous ; et Jésus, c’est-à-dire Dieu sauve.

Monseigneur a également précisé que malgré les épreuves, l’année passée a été jalonné par des moments de joie et de réussite.

Pour lui, les combats menés, les sacrifices acceptés, les vies données ont produit leurs fruits ; le Burkina Faso est resté debout, digne et résilient.

« Nous sommes reconnaissants à Dieu et à tous ceux qui sont sur les divers champs de bataille, à tous les hommes et femmes artisans de paix et véritables enfants de Dieu qui est paix. Il cite : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » nous dit Jésus en Matthieu 5,9 », a-t-il indiqué.

Il a exhorté les filles et les fils de notre pays, particulièrement celles et ceux de notre région de l’Est, à s’engager de façon solidaire sur le chemin de la paix. Il croit que si le désir de la paix est profondément ancré en chacun de nous, nous devons travailler à rechercher la justice, à nous rendre solidaires les uns des autres.

Ainsi, Mgr Malgo, a invité que chacun à sa place, devienne un acteur indispensable de paix, de cohésion, de justice, de solidarité et du pardon, pour un Burkina Faso paisible, réconcilié avec lui-même, avec les autres nations, et engagé sur la voie du développement humain intégral.

Il a terminé ses vœux du nouvel an en ces termes : « Bonne année 2025 ! Que par les prières de tous les croyants en Dieu, le Créateur et le Rédempteur, le Maître du temps et de l’histoire, soit le rempart du Burkina Faso et de tous les pays en quête de paix. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et ses habitants.

