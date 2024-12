BURKINA-GOURMA-RESILIENCE-FOIRE

Gourma : Une mini-foire régionale pour renforcer la résilience des personnes vulnérables

Fada N’Gourma, (AIB)-Le Projet de formation et insertion locale des jeunes ruraux de la région de l’Est du Burkina Faso (PROFIL 2), a organisé du 13 au 15 décembre 2024 à Fada N’Gourma, une mini-foire, pour renforcer la résilience des jeunes et des personnes vulnérables et la cohésion sociale. C’était sous la présidence du haut-commissaire de la province du gourma, Silas Nacanabo.

Dans un contexte de forte croissance démographique au Burkina Faso, la question de l’employabilité des jeunes et leur insertion socio-économique, constitue un enjeu majeur pour le développement, la stabilité socio-politique du pays et la prévention de la dégradation du contexte sécuritaire.

Face à cette situation et pour apporter des réponses, le Projet de formation et insertion locale des jeunes ruraux de la région de l’Est du Burkina Faso (PROFIL 2), par la formation aux métiers et la mini-foire régionale, veut renforcer la résilience économique et l’intégration sociale des jeunes hommes et des jeunes femmes de 17 communes de la région de l’Est.

La mini-foire organisée du 13 au 15 décembre 2024 à Fada N’Gourma, a été placée sur le thème « Commercialisation des produits agropastoraux : facteurs de cohésion sociale ».

Des jeunes qui avaient bénéficié de formations dans multiples domaines comme la formation aux métiers, à l’embouche (bovine, ovine) et à la transformation agroalimentaire, ont présenté leur savoir-faire par l’exposition des stands.

06 jeunes ont obtenu des fonds d’appui et les meilleurs producteurs ont également été récompensés entre autres par des charrettes, des aliments de bétail, des brouettes, des grillades et du bétail.

Le haut-commissaire de la province du gourma, Silas Nacanabo, a salué cette noble initiative qui s’inscrit de la politique actuelle des plus hautes autorités de ce pays.

