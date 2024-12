Centre-nord/Mariage d’enfant : Le cri de cœur des victimes entendu par les chefs coutumiers

Kaya, 18 déc. 2024 (AIB) – L’ONG Save The Children, en collaboration avec les Jeunes activistes pour l’abandon du mariage d’enfant, a organisé une marche silencieuse, mardi 17 décembre, jusqu’à la cour royale du chef de canton du Sanmatenga. L’objectif était d’implorer le concours des leaders coutumiers pour mettre fin à cette pratique attentatoire aux droits des enfants.

Partie du Centre Maria Goretti de Kaya, qui accueille des filles victimes de mariage forcé et précoce, la marche s’est achevée au palais royal du chef de canton du Sanmatenga, le Naaba Koom. Elle visait à plaider pour l’adoption du nouveau Code des personnes et de la famille (CPF), qui prévoit la fin du mariage d’enfants et des mariages forcés (ME/F).

Dans son intervention, le représentant du chef de canton, le Kassirin Naaba Tigri, a exhorté les chefs de ménage à abandonner les pratiques ancestrales consistant à marier de force leurs enfants avant l’âge de 18 ans. Selon lui, ces pratiques nuisent à la vie des jeunes filles et, par extension, à celle des enfants qu’elles mettent au monde.

Le Kassirin Naaba Tigri a promis de devenir un ambassadeur auprès de ses pairs et des communautés pour encourager l’abandon du ME/F.

Pour la responsable du Foyer Sainte Marie Goretti de Kaya, Sœur Véronique Kansono, également membre des Sœurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou (SICO), cette marche était une « journée de grâce ».

« C’est une grande surprise pour nous, car même si nous vivons ces douleurs au quotidien dans notre centre, nous n’avions pas la force de venir exprimer cette peine auprès du chef traditionnel », a-t-elle confié.

Sœur Kansono a remercié Save The Children pour cette initiative et exprimé sa gratitude au garant de la tradition pour son implication dans la lutte contre le ME/F.

À ce jour, le Foyer Sainte Marie Goretti accueille 100 pensionnaires victimes de ME/F provenant de différentes régions du Burkina Faso, toutes confessions religieuses confondues. Certaines y poursuivent leurs études classiques ou religieuses.

Le manager de campagne et plaidoyer de Save The Children Burkina Faso, Tiabrimani Nadinga, a souligné que cette audience avec le chef de canton visait à obtenir l’appui du Naaba Koom et de ses notables pour l’application de la nouvelle vision du gouvernement, inscrite dans le CPF.

« Nous demandons aux députés d’adopter le CPF en fixant l’âge minimum du mariage à 18 ans sans dérogation. Cela protégerait les filles qui souffrent actuellement de cette pratique », a-t-il déclaré.

En marge de la marche, des activités telles qu’une campagne de graffiti ont permis aux enfants d’exprimer leurs ressentis sur leur protection contre les maux sociaux à travers des dessins.

Les données de 2015 indiquent que 52 % des filles mariées l’ont été avant l’âge de 15 ans, a rappelé M. Nadinga.

L’initiative a été saluée par les victimes de ME/F, qui y voient une démarche visant à soulager leur peine.

Fatimata Bamogo, une victime, a supplié les parents d’aimer et de protéger leurs filles contre toute forme de violence basée sur le genre (VBG), notamment le ME/F. Elle a souligné que l’épanouissement des jeunes filles a un impact positif sur leurs propres vies.

Patricia Ouédraogo, ancienne pensionnaire du centre depuis 2007, a partagé son expérience. Mariée de force à l’âge de 11 ans, elle a fui de nuit pour trouver refuge au centre.

« Lors de mon séjour, j’ai appris l’alphabétisation en mooré et suivi une formation en tissage », a-t-elle raconté.

Aujourd’hui mariée par choix et mère de quatre enfants, elle a exhorté les parents à abandonner cette pratique, qui n’apporte aucun avantage à la vie des jeunes filles ni à l’humanité tout entière.

Agence d’information du Burkina

ES/ata