Gourma/Sport : Plus de 50 écoles prennent part aux activités sportives et culturelles de la CEB Fada 1

Fada N’Gourma, (AIB)-Les activités sportives et culturelles de la Circonscription d’éducation de Base (CEB) de Fada N’Gourma 1, ont été lancées, le samedi 25 janvier 2025 à Fada N’Gourma par le président de l’édition de 2025, Ahadi Idani. Plus de 50 écoles prendront part aux différentes compétitions.

La Circonscription d’Education de Base (CEB) de Fada N’Gourma 1 a lancé officiellement, le samedi 25 janvier 2025 à Fada N’Gourma, les activités sportives et culturelles de la saison 2025, sous le thème « Le sport et la culture en milieu scolaire, tremplins pour la promotion de la cohésion sociale et la paix ».

Pour cette saison, plus de 50 écoles vont prendre part aux différentes compétitions telles que la lutte traditionnelle, le football, l’athlétisme, le théâtre, le ballet, la danse traditionnelle et le slam.

Le président de l’édition par ailleurs Chef de circonscription d’éducation de Base (CCEB), Ahadi Idani, a déclaré que le rôle du sport et de la culture dans l’éducation de l’enfant, futur citoyen, est indiscutable.

Pour lui, ces activités contribuent à l’épanouissement intégral des jeunes et renforcent les valeurs de disciplines, de solidarité et de résilience.

« C’est fort de cette évidence, que l’Organisation nationale du sport scolaires (ONASS) œuvre sans relâche depuis plusieurs années, pour promouvoir le sport et les activités culturelles en milieu scolaire », a soutenu, Ahadi Idani.

Le CCEB a indiqué que la lutte traditionnelle est une discipline qui incarne des valeurs profondes telles que le courage, le respect de l’adversaire, l’honneur et la résilience.

« Ces valeurs leur sont utiles compte tenu des enjeux et défis auxquels qu’ils font face depuis plusieurs années », a affirmé M. Idani.

La première journée en plus de la lutte traditionnelle, a connu une séance d’aérobic qui a regroupé plus de 200 participants et un match de football qui a mis en compétition les écoles du secteur 11 A et celle de Bansoundi avec le score nul d’1 but partout.

