Namentenga/Route Boulsa-Kalwartenga : Le ministère en charge des Infrastructures somme l’entreprise d’accélérer les travaux

Boulsa, 24 janv. 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a animé une conférence de presse le vendredi 24 janvier 2025 avec les influenceurs et les journalistes de la province sur le projet de construction et de bitumage de la route Boulsa-Kalwartenga. Au cours de cette rencontre, le ministère des Infrastructures et du désenclavement a sommé l’entreprise d’accélérer les travaux, au regard du retard constaté sur l’état d’avancement desdits travaux.

La rencontre entre les influenceurs, les journalistes de la province et le haut-commissaire, Adama Conseiga sur le projet de construction et de bitumage de la route Boulsa-Kalwartenga s’est déroulée le vendredi 24 janvier 2025 à Boulsa.

Lors de cette conférence presse, il est ressorti que l’entreprise recrutée pour la réalisation du projet enregistre un retard dans l’exécution des travaux. Pour l’occasion, une mission du ministère en charge des Infrastructures, à l’issue de son séjour sur le chantier le 23 janvier 2025 a sommé l’entreprise d’accélérer les travaux.

Ce projet de construction et de bitumage va coûter à l’Etat de 10 milliards 56 5 millions 507 mille 10 FCFA avec un délai d’exécution de 20 mois hors saison. L’entreprise s’est présentée en mars 2024 à Boulsa pour le début des travaux.

Pour le directeur provincial des Infrastructures et du désenclavement Noël Nadinga, les réalisations sur le terrain, sont entre autres, les déviations balisées, les dalles et les grilles pour les caniveaux entreposées.

M.Nadinga a fait savoir que l’entreprise effectue actuellement des travaux de terrassement, de nettoyage, de décapage. Il a par ailleurs expliqué que l’itinéraire des caniveaux a été identifié.

« Dans le cadre du projet, 6 forages seront réalisés dont deux à Kalwartenga et 4 dans la commune de Boulsa. La validation de l’étude du prolongement de la route Raoboulli à Nièga et de Nièga à Sanguin principalement est en cours », a-t-il poursuivi.

Saisissant l’opportunité, les influenceurs et les journalistes ont porté leurs préoccupations sur les caractéristiques du bitume et de la route.

Selon M.Nadinga, la route ne sera pas en double sens et en matière de voirie, un des canaux reliés aux caniveaux de drainage des eaux prendra sa source à partir du jardin du maire pour se jeter dans le cours d’eau de Bonkin.

« Le 2e canal longera la nationale 15 pour se jeter au barrage de Boulsa au secteur 4 », a-t-il précisé.

Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, a demandé à chacun des participants, de donner l’information juste à ses auditeurs, à ses lecteurs pour les sensibiliser.

M. Conseiga a salué la contribution de la délégation spéciale communale pour son implication à la résolution de certaines difficultés sur le terrain.

Le premier responsable de la province a également remercié les services de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) et de la nationale d’électricité qui ont accepté déplacer certaines de leurs infrastructures pour faciliter le tracé de la route.

