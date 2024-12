BURKINA-KOURITTENGA-MATERIEL-ASSOCIATION-DON

Kourittenga : Une association offre du matériel à 50 déplacées internes et leurs hôtes

Koupéla, (AIB)-L’Association monde rural (AMR) et l’ONG Iles de paix, ont remis, le mercredi 11 décembre 2024 à Koupéla, du matériel de travail à 50 femmes déplacées internes et leurs hôtes, exerçant dans les domaines d’Activités génératrices de revenus (AGR), afin de leur permettre d’exercer de façon convenable et sans ambigüité leur domaine d’activité.

Elles sont au nombre de 50 femmes déplacées internes et leurs hôtes exerçant dans les domaines d’activités génératrices de revenus à bénéficier du matériel de travail, le mercredi 11 décembre 2024 à Koupéla, grâce à l’Association monde rural (AMR) en collaboration avec l’ONG Iles de Paix basée à Koupéla.

Des plats, des sceaux, des tables, des bassines, des marmites, des sacs de graines de néré, sont entre autres, les différents matériels remis aux bénéficiaires.

« Je suis très contente parce que AMR et Iles de Paix nous ont apporté de l’aide. J’ai eu un seau, trois plats, une marmite, un sac de graine de néré et une louche. Nous disons infiniment merci à l’Association», s’est réjouie, Florence Damiba, productrice de soumbala à Komsilga.

Quant à Fatimata Kaboré, une déplacée interne à Nakanba et vendeuse de condiments, a indiqué que grâce au matériel reçu, son commerce va prospérer.

« Aujourd’hui nous avons eu la chance d’avoir un don de matériel de travail par l’AMR. A mon niveau, j’ai eu une table, une chaise, une bassine, un gros plat, un plat yoroba et les feuilles de kapok et de baobab. Nous remercions l’association car le don est arrivé à bonne destination », a-t-elle précisé.

Pour le chargé du projet ‘’Tilgbeogo’’ de l’AMR Koupéla, Arouna Zongo, l’objectif de l’activité est d’amener les bénéficiaires à gérer des activités génératrices de revenus pour leur propre compte.

« Suite aux formations, elles ont eu à déterminer ce qu’elles veulent faire et ensemble on a élaboré les plans d’affaires et aujourd’hui on a pu réunir le matériel nécessaire pour mettre à leur disposition. Ce que nous attendons maintenant et qu’elles puissent mettre réellement en œuvre les activités dont on a convenu ensemble», a ajouté M. Zongo.

Le projet ‘’Tilbeogo’’ a initié une série d’activités de formation en élevage, en aviculture, en maraichage, en agriculture hors sol, en cultures vivrières.

Les bénéficiaires sont dans des domaines d’activités comme la production de soumbala, du beurre de karité, de la vente de condiments entre autres.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo