Burkina-Noel-Vœux

Gourma : L’abbé Landry Yadgo présente ses vœux de Noël aux Burkinabè

Fada N’Gourma, 25 déc. 2024 (AIB)-Le secrétaire exécutif de l’OCADES-Fada, Abbé Landry Yadgo, a adressé mercredi, ses vœux de Noel 2024 au peuple Burkinabè.

Selon le secrétaire exécutif de l’OCADES-Fada, Abbé Landry Yadgo, Noel est une bonne nouvelle dont le ressenti émotionnel suscite chez les uns la peur et chez les autres l’émerveillement.

«Ceux qui sont animés par la peur voient à travers la fragilité de l’enfant de la crèche une puissance de feu qui va bientôt ébranler leur système de gouvernance marqué par l’injustice et le dictat d’une loi divine qui enferme l’homme dans un esclavage indigne, il faut alors passer cet enfant au crible de l’épée», a-t-il indiqué.

Pour lui, ce rejet précoce force l’exil de l’enfant Dieu sous la responsabilité de « l’homme » incarné dans les personnages de Marie et de Joseph.

Abbé Landry Yadgo, a aussi ajouté que la nouvelle grammaire du langage de Dieu resté incompris par les assoiffés d’un ordre où Dieu est retenue dans sa transcendance, si loin que sa justice est travestie, galvaudé, torturée pour anéantir le pauvre et le petit.

«A l’inverse, ceux qui ont décrypté la nouvelle grammaire de Dieu parviennent à lire et à comprendre Dieu qui devient une Présence à travers un visage humain (Maurice Zundel, 1973)», a-t-il annoncé.

A ses dires, l’homme émerveillé par cette merveille s’éveille à une nouvelle création qui l’ouvre à l’universel et à l’éternité.

Il a dit que l’émerveillé devant la promesse sort de l’enveloppe de son égoïsme et de sa volonté de puissance dominante pour accueillir la fragilité de Dieu qui demande seulement à être.

Le secrétaire exécutif a noté que Noel sous cet angle mérite que le monde fasse une halte pour s’émerveiller devant l’incroyable langage de Dieu qui se risque en se posant dans les mains de l’homme, pour faire chemin avec lui, pour le révéler à lui-même.

Il a expliqué que l’homme est à la fois une fragilité et un concentré de promesses au service de l’amour.

«Assurément, les multiples appels à l’édification d’un monde sans Dieu, sans référence à l’Etre Suprême, l’aimant accaparant des réseaux sociaux, l’univers du numérique poussent à l’indifférence et à une vie insipide, vide de Dieu», a poursuivi l’Abbé.

Il a également mentionné que la naissance de Dieu dans l’histoire humaine projette une lumière vive sur ce qu’est l’homme en vérité et l’invite à assumer son identité profonde.

Ce nouvel humanisme fondamentalement chrétien inspire et sous-tend toute l’action de l’Eglise dans la prière et la charité pour que le monde se transforme en allant à la rencontre de Dieu qui vient le visiter avec la clarté de son Soleil de Justice et le manteau de sa Paix.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo