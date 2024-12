Burkina-Boucle du Mouhoun-Religion-Noël

Nayala : « La Noël, c’est accorder une place au pauvre, à l’étranger, à l’orphelin, au déplacé interne », Abbé Noël Souli

Toma, 24 décembre 2024 (AIB)-La messe de minuit de Noël a été célébrée mardi par l’Abbé Noël Souli à Toma. Dans son homélie, il a rappelé que célébrer Noël, c’est accorder une place à l’orphelin, à l’étranger, au déplacé interne, et être un messager de la Bonne Nouvelle.

« Oui, Dieu n’a pas de place là où l’on ignore les pauvres et les malheureux. Noël ne sera pas Noël sans la charité. Chaque fidèle doit être un espoir et une lumière dans le cœur de ses frères et sœurs. Selon l’enseignement de Dieu : aimons-nous les uns les autres. L’homme doit s’élever vers Dieu en suivant sa parole. Renaissons tous comme Jésus pour rendre le monde agréable et devenir des messagers de la Bonne Nouvelle, comme le souligne l’Évangile d’Isaïe », a-t-il déclaré.

L’Abbé Souli a également invité les enfants à parler de Jésus. Selon lui, Noël est une étoile qui guide les autres à la rencontre du Nouveau-né, un arbre qui abrite les laissés-pour-compte, une lumière qui illumine, et un repas qui rassasie les pauvres.

Pour que cette célébration porte des fruits, il est nécessaire que les fidèles chrétiens deviennent des porteurs de la Bonne Nouvelle. « Une simple visite, un appui matériel, financier ou moral, une main tendue peuvent redonner espoir à certains frères et sœurs et leur permettre de retrouver la joie de Noël. Avec un peu de volonté, il est possible de fêter Noël tous les jours. Chaque Noël n’est rien d’autre que l’amour incarné dans nos vies et nos gestes quotidiens », a-t-il affirmé.

Les fidèles ont communié avec Dieu à travers des chants et des louanges.

Dans les intentions de prière, il a été demandé que Dieu accorde la victoire finale aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) contre les forces du mal, l’ennemi commun.

Cette messe a été célébrée en présence des autorités locales, notamment le Haut-Commissaire Honoré Frédéric Paré, le président de la Délégation spéciale (PDS) Ouédraogo Zakaria, le Commandant de Brigade (CB) de la gendarmerie Madi Sawadogo, et le Directeur provincial de la police nationale (DPN) Abdoul Rasmané Ganam.

Le Haut-Commissaire a saisi cette occasion pour rappeler aux fidèles que seule une franche collaboration de leur part pourrait catalyser la victoire des FDS et permettre un retour définitif sur leurs terres natales.

Agence d’information du Burkina