Burkina-Gourma-Politique-Point de vue

Gourma/Déclaration de politique générale : Des fadalais apprécient

Fada N’Gourma (AIB)-Les habitants de Fada N’Gourma ont donné leurs points de vue sur la déclaration de politique générale du premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo du 27 décembre 2024.

Le Président de la coordination régionale des OSC de la région de l’Est, Alassane Lompo, a indiqué que le message du premier ministre était pragmatique car basé sur les réalités que vivent les populations.

«Ce message a décliné les projets déjà réalisés et les futures réalisations du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations notamment en ce qui concerne la sécurité, et les autres besoins sociaux», a souligné M. Lompo.

Ainsi, il a précisé que le programme de lutte contre l’insécurité de Rimtalba Jean-Emmanuel est plus pratique et concret.

Le Président de la coordination régionale des OSC de la région de l’Est, a ajouté que l’offensive agro-sylvo pastorale et halieutique est reprise par le programme du chef du gouvernement avec de beaucoup de recentrage observable dans le domaine de la santé et de l’éducation.

« En tant que fils de la région de l’Est; on a envie d’entendre forcément certains grands défis de cette localité. Parmi ces défis on pourrait citer entre autre l’insécurité qui durement impacté notre région, le réseau routier et la vétusté des infrastructures d’accueil du Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma. Pour preuve, l’insécurité a engendré des déplacements massifs des populations », a soutenu M. Lompo.

Pour lui, lorsqu’on dit que 80% du territoire a été récupéré, ce n’est pas le cas pour la région de l’Est.

Le discours l’a laissé sur sa soif, a-t-il clamé. Tout de même il a laissé entendre qu’il a espoir que dans le déroulé du programme de Rimtalba Jean-Emmanuel que ses préoccupations soient prises en compte.

Alassane Lompo a apprécié la jeunesse du premier ministre actuel.

Selon lui, la jeunesse renferme les qualités de l’énergie, de l’ambition et de l’audace. En plus de sa qualité de communicateur, le ministre a des atouts tout comme le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

«Les défis sont tels qu’il faut des jeunes qui ont envie de prouver, donc au regard de ces atouts, le premier doit foncer avec son équipe car le peuple attend beaucoup d’eux», a conclu M. Lompo

Un retraité, Boma Boniface Yidani, a trouvé que le discours de Rimtalba Jean-Emmanuel lors de la déclaration de la politique générale le 27 décembre 2024 était bien structuré et facile à exploiter.

Il a également apprécié le fait que le premier ministre ait rendu un hommage mérité à son prédécesseur.

M. Yidani a trouvé beaucoup de civilité dans ce discours.

Il a ajouté qu’il a vu les grandes lignes du MPSR2 à savoir le souverainisme, le patriotisme, le panafricanisme et une politique de développement à la base.

«La gestion vertueuse, le capital humain et la solidarité sont inscrites dans le programme du premier ministre», a relevé M. Yidani.

Le retraité a soutenu que toutes ces qualités relevées dans le discours du ministre lui ont plu et le souverainisme se traduira par la conquête du territoire.

Il a pensé que la lutte contre le terrorisme sera acharnée et accentuée avec l’obtention d’une usine pour l’armement. Pour tous ces grands travaux ne peuvent se réaliser sans du patriotisme.

«La solidarité dont parle le programme du premier ministre lui a plu à plus d’un titre car elle fait une part belle à la prise en charge des populations hôtes qui sévissent le même sort que les personnes déplacées internes à cause de l’insécurité. La formation axée sur une formation pour créer des créateurs de richesses ne l’a pas laissé indifférent car c’est une nouveauté», a-t-il clamé.

Au niveau des infrastructures, a-t-il dit, le discours a précisé qu’on va développer les routes dans les zones à forts défis sécuritaires.

Il a pensé que sa localité qui est marquée par l’hydre terroriste et presqu’entièrement dépourvue de réseau routier est concernée et bénéficiera des avantages de ce programme.

Pour lui, là où il y a une bonne route les Forces de Défense et de Sécurité ont plus de facilité à gérer, à contrôler et à combattre.

M. Yidani a indiqué que c’est un discours programmatique où le premier ministre a brassé tout de la vie des Burkinabé.

Pour cela, il attend la mise en œuvre pour en juger et a fait remarquer que les réalisations dans le programme Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo n’ont pas été quantifiées et leurs délais d’exécution n’ont pas été également définis.

« Je félicite le premier ministre pour cette promotion. J’admire sa jeunesse mais je lui conseillerai de s’entourer des personnes sages pour ne pas être un va-en guerre. Il faudrait qu’il pense toujours à la cohésion sociale car c’est ensemble qu’on gagne. Ne pas traiter les uns de non patriotes car la nation est un tout » a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo