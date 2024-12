BURKINA-KOURWEOGO-GOUVERNANCE-POLITIQUE

Boussé : Des citoyens satisfaits des orientations du nouveau gouvernement

Boussé, (AIB)-Le premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a fait sa déclaration de politique générale le 27 décembre 2024, devant la représentation nationale. Des citoyens de la ville de Boussé donnent leurs appréciations sur le contenu de la déclaration.

Les interviewés s’accordent sur la pertinence du discours du chef de Gouvernement. Ils prient pour la réussite de sa mission.

Le commerçant, Seydou Tall, a estimé que les chantiers annoncés correspondent à ses aspirations.

Il a salué les efforts de reconquête du territoire national, les actions de promotion l’autosuffisance alimentaire et de l’accès des populations aux soins santés.

M Tall a souhaité cependant des actions plus soutenues dans le domaine du commerce à travers la baisse des prix des produits de première nécessité et la relance du secteur économique.

Le Président de l’association Somgui Kaomba, Alain Sawadogo, a retenu pour sa part le taux de plus de 70% du territoire reconquis et a encouragé le premier ministre et son gouvernement à travailler par ailleurs pour la réconciliation nationale tel que annoncé, car selon lui, la victoire contre les forces du mal commande aussi des actions gouvernementales qui vont favoriser, la paix des cœurs et une entente véritable entre les filles et fils du Burkina Faso.

Benoit Ouédraoogo, animateur dans une radio de la place a salué le travail accompli pour la sécurisation du territoire national.

Pour lui, l’engagement des plus hautes autorités, les déterminations des Forces de défense et de sécurité soutenue par le peuple sont autant de facteurs qui présagent de la fin de cette guerre qui nous est imposée en 2025.

Benoit Ouédraogo, a estimé, que les chantiers retenus par son excellence le PM sont certes vastes, mais il reste convaincu que l’équipe parviendra à des résultats probants avec le concours de tous.

Le Président de la coordination des jeunes du Kourwéogo, Alassane Ouédraogo, a félicité le premier ministre pour l’acceptation du plan de gouvernance par la représentation nationale, signe pour lui que sa proposition de sa politique générale rencontre l’assentiment de la majorité des Burkinabè.

Il a souhaité que Dieu protège le président du Faso Ibrahim Traoré et l’ensemble son gouvernement pour leur permettre de dérouler avec succès leurs ambitions pour le bien être des Burkinabè.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/yo