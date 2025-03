GOURMA-GOURMA-COMMERCE-VENTE

Gourma/Campagne régionale de commercialisation : 30 tonnes de sucre mises en vente

Fada N’Gourma, 19 mars 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara, a lancé officiellement, ce mardi 18 mars 2025 à Fada N’Gourma, la campagne régionale de commercialisation de 30 tonnes de sucre de la Société nationale de la Société sucrière de la Comoé (SN SOSUCO), soit 15 tonnes en morceaux et 15 tonnes en granulé du sucre dans la région de l’Est.

La commercialisation du sucre de la SN SOSUCO s’inscrit dans la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de faire du développement endogène le socle de l’économie burkinabè.

Selon M. Ouattara, cette campagne régionale de commercialisation du sucre de la SN SOSUCO, à travers des boutiques témoin, vise essentiellement à rendre hommage aux Burkinabè qui ont décidé de produire ce qu’ils consomment et de consommer ce qu’ils produisent et à rendre disponible le sucre « made in Burkina Faso » en quantité et en qualité sur toute l’étendue du territoire nationale au prix fixé par l’Etat.

Le directeur régional en charge du Commerce, Boukaré Ouédraogo, a précisé que le prix du sucre en morceaux de 1 kg est fixé à 800 F CFA et celui en granulé de 1 kg à 650 F CFA à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Banfora.

Il a affirmé que les prix dans la région de l’Est, à l’instar des autres régions, s’obtiennent en prenant en compte un différentiel de 25 F CFA pour le transport, soit respectivement 825 F CFA pour le paquet de sucre en morceaux de 1 kg et 675 F CFA pour le sucre en sachet granulé de 1kg.

En outre, M. Ouédraogo, a laissé entendre que pour cette campagne de commercialisation, les quantités maximales en vente par personne est de 05 paquets de sucre en morceaux et de 05 sachets de sucre granulé.

Pour cette opération spéciale de vente de sucre, des points de vente ont été ouvertes dans toutes les régions au niveau des directions régionales en charge du Commerce.

Yacouba Kina, s’est réjouit de cette politique de l’Etat burkinabè qui consiste à disponibiliser le produit pendant cette période cruciale pour les musulmans.

Pour M. Kina, cet acte des autorités leur prouve que l’Etat burkinabè pense à eux et aux plus démunis.

Il a souhaité que cette action qui soulagera les pauvres puisse se pérenniser à tout moment.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/bz