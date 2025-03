Ministère en charge de l’Action humanitaire : Émile ZABSONRÉ officiellement installé dans ses fonctions de Secrétaire Général

Nommé en Conseil des ministres lors de sa séance du 5 mars 2025, Émile ZABSONRÉ a été officiellement installé dans ses fonctions de Secrétaire général du Ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale (MAHSN) par le Commandant Passowendé Pélagie KABORÉ, ce mardi 18 mars 2025.

Aussitôt investi, après avoir exprimé sa reconnaissance et sa gratitude aux plus hautes autorités du pays et particulièrement à Madame la ministre, le nouveau Secrétaire général a réaffirmé son engagement et sa loyauté. « C’est avec un engagement à toute épreuve, avec loyauté, dévouement et abnégation que je m’acquitterai de la mission qui m’a été confiée », a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’importance du travail d’équipe pour la réussite de sa mission : « Pour l’atteinte des résultats escomptés, je compte sur l’engagement, la franche collaboration, la disponibilité et l’abnégation de tout le personnel du département, notamment ceux des structures centrales, déconcentrées, rattachées et des services du Secrétariat général.

C’est ensemble que nous permettrons à Madame la ministre d’accomplir pleinement la mission qui lui a été confiée par les plus hautes autorités du Burkina Faso. »

Le nouveau Secrétaire général a, en outre, rassuré les partenaires sociaux, techniques et financiers, ainsi que les ONG et associations, de sa disponibilité à les écouter et à prendre en compte leurs observations et critiques constructives.

Il a félicité son prédécesseur, Rahitaba Désiré Romain COMPAORÉ, pour le travail accompli et les résultats obtenus, tout en espérant bénéficier de son expérience.

Dans son mot, le Secrétaire général sorti, Rahitaba Désiré Romain COMPAORÉ, a exprimé sa gratitude à Madame Nandy SOME/DIALLO pour la confiance placée en lui, ainsi qu’à Madame la ministre Passowendé Pélagie KABORÉ pour son leadership inspirant. « Le temps a été certes court, mais riche en enseignements », a-t-il expliqué, avant de remercier l’ensemble de ses collaborateurs pour leur soutien, qui lui a permis d’engranger des résultats.

Madame la ministre, le Commandant Passowendé Pélagie KABORÉ a, quant à elle, salué les efforts consentis par le Secrétaire général sorti et félicité Monsieur ZABSONRÉ pour sa nomination. S’adressant à ce dernier, elle a insisté sur l’importance de l’écoute, de l’impartialité, de la rigueur, de la loyauté et de la disponibilité. À l’endroit du personnel, elle a exhorté à un accompagnement sans faille du nouveau Secrétaire général dans l’accomplissement de ses missions.

DCRP/MAHSN