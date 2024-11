BURKINA-GOURMA-JEUNESSE-FORMATION

Gourma : 60 jeunes outillés sur des thématiques d’éveil de conscience

Fada N’Gourma, (AIB)-Le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l’Afrique (RISA), a formé, les 30 et 31 octobre 2024 à Fada N’Gourma, 60 jeunes de la région de l’Est, sur des thématiques d’éveil de conscience

Dans le cadre de leurs activités, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l’Afrique (RISA), a formé 60 jeunes de la région de l’Est lors de leur 2eédition des universités alternatives des jeunes.

Selon le secrétaire général du RISA, par ailleurs enseignant chercheur à l’Université Yembila Abdoulaye Togyéni de Fada N’Gourma, Dr Boubacar Nébié, les universités alternatives des jeunes, est une initiative de leur structure pour outiller leurs militants et sympathisants sur les questions d’actualité nationale que mondiale.

Autrement, à travers les universités alternatives des jeunes, a-t-il indiqué, le RISA veut expliquer et faire comprendre les enjeux de la géopolitique et de la géostratégie à cette franche sociale dans ce contexte de la globalisation afin qu’elle comprenne mieux la lutte engagée par le capitaine Ibrahim Traoré depuis son accession au pouvoir le 30 septembre 2022.

« C’est ainsi qu’à cette 2e édition qui a regroupé 60 jeunes durant deux jours à Fada N’Gourma, quatre (04) thématiques que sont « la veille citoyenne et défense de la patrie », « Confédération de l’AES : atouts et défis », « Gouvernance de rupture du capitaine Ibrahim Traoré : réformes majeures et perspectives » et « La démocratie occidentale : Une panacée aux maux de l’Afrique ? » serontabordées », a précisé Dr Nébié.

Le coordinateur régional de RISA de l’Est, Moumouni Yougbaré, a apprécié la session de formation des jeunes.

Il a souhaité qu’à l’issue de la formation, les jeunes soient véritablement outillés car pour lui, les thématiques abordées visent à l’éveil des consciences à l’endroit des masses populaires pour un Burkina Faso prospère.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/bz