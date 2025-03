BURKINA-GNAGNA-EFFORT DE PAIX

Gnagnan/Effort de Paix : Des VDP et familles de disparus reçoivent des vivres de près de 2 millions

Bogandé, 10 mars 2025 (AIB) – Une opératrice économique, ayant requis l’anonymat, a offert, samedi 8 mars 2025, des vivres d’une valeur de 1 850 000 francs CFA aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ainsi qu’aux épouses des VDP tombés au front dans la commune de Bogandé, a constaté l’AIB.

Le don, composé de 100 sacs de riz de 25 kg et de 100 bidons d’huile de 5 litres, a été remis officiellement par le préfet et président de la délégation spéciale de la commune de Bogandé, Taugolo Paré, lors d’une cérémonie empreinte de solidarité et de reconnaissance.

À cette occasion, le préfet a salué l’élan de générosité de donatrice, soulignant que ce geste illustre le soutien de la population aux VDP engagés dans la défense du territoire.

Les bénéficiaires, touchés par cet acte de solidarité, ont exprimé leur profonde gratitude et réaffirmé leur détermination à poursuivre leur mission de protection des populations.

Agence d’Information du Burkina