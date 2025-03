Burkina-Enseignement-Arrêté

Burkina : Le gouvernement institut une coiffure uniforme pour tous les apprenants filles et garçons de certaines structures éducatives

Ouagadougou, 10 mars 2025 (AIB)-Le gouvernement burkinabè dans un arrêté parvenu ce lundi à l’AIB, institue une coiffure uniforme pour tous les apprenants filles et garçons de certaines structures éducatives.

« La coiffure uniforme des apprenants est faite d’une coupe des cheveux à ras, simple et sans embellissement ni fantaisies quelconques. Toutefois, les tresses et les nattes de cheveux naturels et assimilées sont autorisées pour les filles », indique l’arrêté conjoint parvenu ce lundi à l’AIB.

Il est signé conjointement du ministre de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales Jacques Sosthène Dingara et du ministre de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique Boubacar Savadogo.

L’arrêté conjoint précise que le non-respect de la mesure entraine le renvoi de l’apprenant qui ne peut accéder à la cour de la structure éducative.

5 structures éducatives sont concernées notamment les structures publiques et privées d’éducation préscolaire, les écoles publiques et privées d’enseignement primaire, les structures publiques et privées d’éducation non formelle des jeunes et adolescents, les établissements publics et privés d’enseignement post-primaire et secondaire et les centres publics et privés de formation professionnelle initiale.

L’arrêté conjoint entre en vigueur à partir de la reprise des cours du 3ème trimestre de l’année scolaire 2024-2025.

Agence d’information du Burkina

WIS/AZ