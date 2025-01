Burkina-Éducation-CCEB-Installation

Gnagna : Les nouveaux chefs de la circonscription d’éducation de base de Liptougou et Coalla installés

Bogandé, 13 janv. 2025 (AIB)- Les inspecteurs de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, Hamadou Bourgou et André Lankoandé, ont été installés respectivement dans leurs nouvelles fonctions de chef de circonscription d’éducation de base de Liptougou et de Coalla, le lundi 13 janvier 2025, à la direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Gnagna, à Bogandé.

Les inspecteurs Hamadou Bourgou et André Lankoandé ont pris officiellement fonction comme chefs de circonscription d’éducation de base de Liptougou et de Coalla ce lundi 13 janvier 2025. Ils ont été installés par le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Liptougou, Sory Traoré.

Après des années difficiles, marquées par la fermeture de nombreuses écoles, y compris celles des deux circonscriptions d’éducation de base elles-mêmes, ce jour symbolise un renouveau et une résurrection de l’espoir pour les enfants, les enseignants, et toutes les communautés des départements de Liptougou et Coalla.

Lors de la cérémonie, le directeur provincial de l’éducation, Sylvain Thiombiano, a remis à Hamadou Bourgou et André Lankoandé leurs lettres de mission, conformément à la réglementation en vigueur.

Les deux nouveaux responsables se sont engagés à œuvrer pour la reprise des activités pédagogiques, actuellement délocalisées à Manni pour la CEB de Coalla et à Bogandé pour celle de Liptougou.

Le préfet, Sory Traoré, a salué la nomination des nouveaux chefs de circonscription d’éducation de base (CCEB) et exhorté les acteurs de l’éducation, les parents d’élèves et les partenaires à soutenir les efforts de relance du système éducatif. Il a souligné l’importance de relever les défis pour garantir l’éducation des enfants des localités concernées.

Agence d’information du Burkina