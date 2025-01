Burkina/Banwa – Administration – Services – Visite

Banwa: Le Haut-commissaire appelle à accepter les sacrifices actuels pour faire du Burkina un eldorado

Solenzo, 13 janv. 2025 (AIB)-Le nouveau Haut Commissaire des Banwa Sanfiénalé Joseph Sirima a appelé, le lundi 13 janvier au matin, les travailleurs de l’État à bannir les frustrations dans les services et à adopter le don de soi, la tolérance, le pardon, l’éthique, la déontologie du métier ainsi que la considération, lors de sa tournée dans les différentes directions provinciales.

Après la visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses le 9 janvier dernier, le Haut Commissaire Sanfiénalé Joseph Sirima a entamé une autre tournée de prise de contact avec les travailleurs des différents services de l’administration publique.

« Acceptons le sacrifice actuel et, d’ici une à deux années, le Burkina Faso sera un eldorado. Le Burkina ne peut pas changer sans un changement de conscience de chacun, » a lancé le Haut Commissaire à l’endroit des éléments de la police, de la gendarmerie, du BIR 18 et des travailleurs de la Sofitex.

De la mairie au service de l’éducation, en passant par les services des eaux et forêts, et le service de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, le message de Sanfiénalé Joseph Sirima était le même : « Nous devons révolutionner l’administration dans les Banwa et repartir sur de nouvelles bases dans la tolérance, le respect et la considération. Cette visite est pour vous rendre hommage, vous féliciter pour le travail accompli et pour ce que vous ferez afin que l’État demeure présent dans cette province des Banwa. »

La sécurité et la paix ont été les thèmes les plus abordés dans chaque service, mais le Haut Commissaire a rassuré que l’année 2025 sera une année de grande victoire des FDS et des VDP sur l’ennemi, ramenant ainsi la quiétude dans toute la province.

Les responsables des services ont profité de l’occasion pour égrener leurs difficultés et faire des suggestions en vue d’offrir un service de qualité au bénéfice de la population.

Agence d’information du Burkina

SO/ATA