Gnagna: Les forces combattantes assurent le ravitaillement de Manni avec succès

Bogandé, 5 mars 2025 (AIB) – Un important convoi de ravitaillement, composé de plus de cinquante camions chargés de vivres et de diverses marchandises, a été escorté avec succès le 4 mars 2025 jusqu’à Manni, dans la province de la Gnagna, région de l’Est.

L’opération d’escorte a été menée sous la coordination des hommes du capitaine Thor, le « Dieu nordique du feu et de la foudre », qui ont assuré la sécurité du convoi aussi bien à l’aller qu’au retour.

Selon des sources sécuritaires, le convoi est arrivé à destination sans incident majeur, permettant ainsi d’approvisionner les populations en denrées essentielles.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à garantir l’acheminement de l’aide humanitaire dans les localités confrontées à des défis sécuritaires.

Les forces engagées dans l’escorte ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leurs missions afin d’assurer la libre circulation des biens et des personnes.

De nombreux habitants ont exprimé leur soulagement et leur gratitude envers les forces de défense et de sécurité, saluant leur engagement pour la protection des populations.

En rappel, le dernier convoi de ravitaillement à destination de la commune de Manni avait été effectué le 28 janvier 2025.

Agence d’Information du Burkina