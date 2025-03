Centre-est : Lancement des projets de structuration des filières prioritaires et des produits forestiers non ligneux

Tenkodogo, 06 Mars 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région du centre-est, a présidé jeudi l’atelier de lancement des projets de structuration des filières prioritaires riz, arachides, maraîchage et les Produits Forestiers non ligneux a tenkodogo dans la région du centre-est.

le projet d’un montant de 32,5 millions d’euros environ 20 milliards de francs CFA sera mis en œuvre dans le centre-est et la région du plateau central, elle vise essentiellement a atteindre trois résultats majeures qui sont, l’intégration des producteurs agricoles dans des chaînes de valeurs inclusives et résilientes, les micro-entrepreneurs urbains et les personnes déplacées internes bénéficient d’un renforcement de l’écosystème entrepreneurial, et enfin offrir des formations thecniques, professionnelles et entrepreneuriales aux jeunes, femmes et personnes vulnérables.

L’ensemble des six projets lancés entendent répondre aux défis majeurs du développement dans le Centre-Est et le Plateau Central.

À travers cet atelier de lancement, les parties prenantes, bénéficiaires et autorités locales ont pu prendre connaissance des différents projets qui seront mis en œuvre.

Le Projet qui court jusqu’en octobre 2027, est portée par le consortium PPI, Rikolto,INADES, ENABEL et les partenaires de mise en œuvre.

Dans son allocution, le Gouverneur de la région du centre-est le Colonel Aboudou Karim Lamizana a déclaré << j’exprime ma gratitude envers le consortium PPI, RiKOLTO, INADES, Enabel et les partenaires de mises en œuvre pour leur engagement en faveur du développement des régions concernées.

la synergie et la collaboration entre les acteurs locaux va permettre de pérenniser les actions entreprises.

La mise en œuvre de ces projets contribuera sans aucun doute à dynamiser notre économie locale et à renforcer les capacités des acteurs engagés dans le développement de nos régions>>.

Pour le représentant du consortium Brice M’BEMBA M’BEMBA

<<Le rôle du consortium dans ce projet est de renforcer les coopératives parce que comme vous le savez si les coopératives ne sont pas bien organisées, il peut y avoir des problèmes qui impactent la production et la commercialisation.

L’objectif est de donner les outils nécessaires au coopératives pour la réussite de leur activité afin de répondre aux besoins,

dans le cadre de ce projet,nous intervenons dans trois provinces dans cette région et près d’une dizaine de commune>>

La conseillère pays de ENABEL au Burkina Faso Edwige Zongo Koudougou

<<Le projet lancé fait partie d’un groupe de six projets dans le pilier résilience et développement socio-économique

Ce pilier s’insère dans une coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le royaume de Belgique

Le projet lancé va permettre d’appuyer la population dans l’agro- ecologie, dans l’entrepreneuriat et l’accès aux services financiers et non financiers.

Le projet couvre trois régions mais pour ce projet deux régions sont concernés

Nous visons plus d’une centaine de personnes bénéficiaires directes mais il’y a également les bénéficiaires indirectes.

Le lancement officiel de ces projets symbolise l’engagement du Burkina Faso et du Royaume de Belgique à œuvrer ensemble pour un avenir plus résilient, inclusif et prospère.

AGENCE D’INFORMATIONS DU BURKINA

SM/ata