BURKINA-GNAGNA-ÉDUCATION-CONSEIL

Gnagna/ 1ère session du Conseil de direction 2024-2025 : Les acteurs de l’éducation passent en revue les activités du premier trimestre

Bogandé, 23 janv. 2025 (AIB) – La Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) de la Gnagna a tenu, jeudi 23 janvier 2025, sa première session ordinaire du Conseil de direction pour l’année 2025. Cette rencontre a permis d’évaluer les activités réalisées au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2024-2025 et de planifier les actions à venir.

Malgré un contexte sécuritaire difficile, les activités du premier trimestre se sont globalement bien déroulées, selon les participants. La résilience des acteurs de l’éducation a permis d’organiser les évaluations trimestrielles, avec des résultats jugés encourageants. La composition harmonisée, qui consiste à organiser des évaluations uniformes dans toutes les Circonscriptions d’éducation de base (CEB) de la province, a été saluée pour son succès, même si des insuffisances, notamment dans le choix des épreuves et leur administration dans certaines écoles, ont été relevées. Ces lacunes nécessiteront des ajustements pour les prochaines évaluations.

Un plan d’action ambitieux, d’un budget estimé à 92 370 000 francs CFA, a été présenté. Il inclut des activités telles que le suivi et le contrôle de la gestion des cantines scolaires, l’organisation de conférences pédagogiques pour les enseignants, le renforcement de l’encadrement de proximité, l’appui au fonctionnement des CEB et la dotation en carburant pour la direction provinciale.

Par ailleurs, la campagne d’alphabétisation, lancée le 13 janvier dernier, est en cours dans la province avec l’ouverture de 37 centres de formule enchaînée et 34 centres Banma Nuara 2 pour les jeunes. Pour améliorer son efficacité, les participants ont proposé de renforcer les capacités des équipes d’encadrement des CEB au profit des animateurs.

En outre, le plan de réinvestissement de l’atelier de formation de Ziniaré, portant sur l’introduction des réformes éducatives telles que l’apprentissage de l’anglais, les TIC au CE1 et l’initiation aux métiers dans le cadre des innovations ministérielles, est également en cours de mise en œuvre. Depuis le début du deuxième trimestre, les CEB de la province mènent des activités selon un chronogramme bien défini.

Le directeur provincial, Sylvain Thiombiano, a félicité les acteurs de l’éducation pour leur engagement et leur dévouement. Il a encouragé une meilleure communication entre toutes les parties prenantes pour garantir une coordination efficace et la réussite des actions éducatives dans un contexte particulièrement exigeant.

Agence d’Information du Burkina