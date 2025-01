Cascades : Le ministre de l’Economie encourage les services déconcentrés

Banfora, (AIB)-Le Dr Aboubakar Nacanabo, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective, a séjourné dans la région des Cascades le 24 janvier 2024. Accompagné de Fatoumata Bako, Ministre déléguée en charge du Budget, et de plusieurs de ses plus proches collaborateurs, le ministre s’est rendu successivement dans toutes les structures déconcentrées régionales de son département.

Dans chacune des structures visitées, le ministre a délivré le même message. Le Dr Aboubakar Nacanabo a expliqué qu’il s’était déplacé à Banfora, d’une part pour féliciter de vive voix l’ensemble des acteurs régionaux de son département pour les résultats obtenus, et d’autre part pour les encourager à redoubler d’efforts et à faire preuve de davantage de résilience face aux défis à venir.

En effet, de la Direction régionale du Budget à celle de l’Économie et de la Planification, en passant par la Trésorerie régionale, la Direction régionale des Impôts, le Contrôle financier, et enfin le Bureau des Douanes, les agents ont unanimement salué cette visite du ministre et de la ministre déléguée, qu’ils ont perçue comme un levier de motivation pour atteindre de meilleurs résultats.

Ce fut également l’occasion pour les agents de formuler quelques doléances, principalement liées aux ressources humaines et aux moyens de travail. Badaboué Florent Bazié, Gouverneur de la région des Cascades, a rassuré le ministre et les travailleurs en affirmant qu’un bon nombre de leurs préoccupations avaient déjà été prises en compte au niveau régional. Pour sa part, le ministre a promis de s’atteler à répondre aux autres préoccupations dans la mesure du possible.

