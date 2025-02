Gayéri : La CEB de Gayéri administre son premier examen blanc aux élèves du CM2

Gayéri, le 25 février 2025 (AIB) – La Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Gayéri a administré son premier examen blanc au profit des élèves des classes de Cours Moyen deuxième année (CM2), afin d’évaluer leur niveau, de corriger leurs insuffisances et de mieux les préparer pour l’examen final.

La CEB de Gayéri, dans la province de la Komondjari, a débuté l’administration des épreuves de cet examen blanc ce mardi 25 février 2025. Selon le Chef de Circonscription d’Éducation de Base (CCEB), Monsieur Raogo Darankoum, cette évaluation vise à vérifier le niveau des élèves, à corriger leurs lacunes et à les familiariser avec les différentes épreuves du véritable examen.

Au total, six (6) classes de CM2 de la circonscription ont pris part à l’évaluation. Ce fut également l’occasion d’administrer un test de type examen blanc aux élèves des classes de Cours Moyen première année (CM1), afin d’évaluer leur niveau réel et de mieux les préparer pour le CM2.

Pour l’occasion, le chef de circonscription a effectué un suivi afin d’encourager et de prodiguer des conseils aux candidats ainsi qu’aux examinateurs.

L’autorité a également visité six Centres d’Éveil et d’Éducation Préscolaire (CEEP) implantés au sein des établissements d’enseignement primaire, où les cours sont dispensés par des volontaires. Il faut noter que ces centres accueillent des enfants de moins de six (6) ans mais manquent de mobilier et de matériel nécessaires à leur bon fonctionnement.

Agence d’Information du Burkina (AIB)