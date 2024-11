Burkina-Ganzourgou-Mois-Solidarité

Ganzourgou/Mois de solidarité : Plus de 3 millions FCFA récoltés en faveur des plus démunis à Zorgho

Zorgho, (AIB) – Du 23 au 25 novembre 2024, la maison des jeunes et de la culture de Zorgho a accueilli la 17ᵉ édition du mois de la solidarité, organisée sous le haut patronage de la gouverneure de la région du Plateau Central, Sy Assétou Barry/Traoré, et le parrainage de Naba Kontoemgoulbo II, chef coutumier de Boudry. Cet événement, marqué par une forte mobilisation, visait à renforcer la solidarité au sein de la population et à collecter des fonds en faveur des plus vulnérables.

« Solidarité, facteur de cohésion sociale dans le Ganzourgou », c’est sous ce thème que le mois de la solidarité a été célébré à Zorgho. Durant les trois jours, les participants ont pu découvrir des stands d’exposition-vente de produits locaux, mettant en lumière la richesse et le savoir-faire artisanal et culinaire de la province. Les soirées étaient animées par des prestations artistiques qui ont captivé les spectateurs et insufflé un esprit de fête et de cohésion sociale. Ces animations, qui réunissaient des artistes locaux de renom, ont culminé lors de la soirée de clôture du 25 novembre, où un spectacle époustouflant a ravi une large audience avec la présence remarquable de la gouverneure de la région du plateau central, Sy Assétou Barry/ Traoré, de la haut-commissaire du Ganzourgou, Aminata Sorgho/ Gouba et du parrain, Sa Majesté Naba Kontouem-goulbo II, chef coutumier de Boudry.

Lors de cet événement, une collecte de fonds a permis de récolter 1 220 350 FCFA sur place, selon le comité d’organisation. Au total, plus de 3 millions de FCFA ont déjà été mobilisés pour soutenir les populations en situation de vulnérabilité, un chiffre qui devrait augmenter avec les contributions encore attendues.

Présent à l’événement, le Tom Naaba, représentant du chef de Zorgho, a exprimé sa gratitude envers la gouverneure, la haut-commissaire et l’ensemble des autorités administratives pour cette initiative et leur présence effective. Il a souligné l’engagement du chef de Zorgho à encourager la solidarité en mobilisant des ressources au sein de sa communauté pour soutenir les plus démunis.

Dans son discours, la haut-commissaire, Aminata Sorgho/ Gouba a adressé des remerciements à l’ensemble des participants pour leur forte mobilisation. Elle a également exprimé sa gratitude aux parrains ( Naba Kontouem-goulbo II de Boudry, El Hadj Issaka Ouédraogo dit Zougnazaguemda, Vincent Kaboré, Arnaud Kaboré) et toutes les bonnes volontés dont l’implication a été déterminante pour la réussite de l’événement. Elle a salué les artistes pour leur participation gracieuse qui a enchanté les festivités.

Des acquis impressionnants des éditions passées

Selon Aminata Sorgho/ Gouba, le mois de la solidarité, institué en 2022 a su, au fil des années, produire des résultats significatifs au plan national.

A l’en croire, en 2022, plus de 200 millions de FCFA ont été collectés, et en 2023, le montant a atteint 300 millions de FCFA. Ces fonds ont permis de loger 15 ménages vulnérables répartis dans plusieurs régions du pays.

En 2023, 3 099 personnes ont reçu une aide alimentaire, 220 malades ont bénéficié de soins médicaux, et 144 individus ont été accompagnés dans la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus.

Un appel à l’unité et à la tolérance

Naba Kontoemgoulbo II a, au nom de tous les parrains, salué la pertinence de cette initiative dans un contexte marqué par l’insécurité. Il a exhorté la population à cultiver la tolérance et la cohésion sociale, valeurs essentielles pour un retour à la paix. Il en outre insisté sur la nécessité de maintenir ces actions de solidarité pour renforcer l’unité nationale et faire du Plateau Central un modèle de solidarité et de résilience.

Cette édition a su allier traditions locales et esprit d’entraide, montrant que, même dans l’adversité, l’unité et la solidarité demeurent des leviers puissants pour le développement.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata