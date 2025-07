BURKINA-KENEDOUGOU-MONTEE-COULEURS

Kénédougou/Montée des couleurs : Le Haut-commissaire invite la population à reverdir le Faso à travers des actes patriotiques

Orodara, 1er juillet 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a invité, ce mardi 1er juillet 2025, à reverdir le Faso à travers des actes patriotiques concrets. C’était lors de la traditionnelle cérémonie mensuelle de montée des couleurs, à la Maison de l’enfance André Dupont de Orodara (MEADO).

Le directeur général de la MEADO, Ali Koné, s’est réjoui de l’honneur fait à son établissement d’accueillir cette cérémonie.

Il a expliqué brièvement sa structure qui est une maison d’éducation spécialisée, chargée de la prise en charge des enfants et jeunes en difficulté mais aussi ceux en situation de délinquance juvénile.

Créée en 1956 à l’initiative de feu Monseigneur André Dupont sous l’égide de l’Église catholique, la structure a été rétrocédée à l’Etat en 1959, avant d’être érigée en établissement public de l’Etat à caractère administratif en 1998.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, est revenu sur la portée symbolique et citoyenne de la montée des couleurs, qu’il a qualifiée de moment de communion patriotique et d’engagement collectif pour la Nation.

Il a ensuite évoqué la récente Journée nationale de l’arbre, célébrée cette année sous le thème : « L’heure patriotique pour reverdir le Faso».

A travers ce concept, le Haut-commissaire a exhorté chaque citoyen à voir dans la plantation d’arbres non seulement un geste écologique, mais aussi un acte de foi patriotique et une forme de résistance face à la désertification et aux changements climatiques.

« Planter un arbre aujourd’hui, c’est garantir l’ombre et la vie pour les générations futures », a-t-il déclaré.

Saïdou Sakira, a en outre lancé un appel aux structures déconcentrées de l’État, ainsi qu’à l’ensemble des populations, à s’approprier ce concept en plantant utile et durable.

En guise de conclusion, M. Sakira a rappelé que le reboisement ne devait pas être perçu comme une activité saisonnière, mais plutôt comme un état d’esprit à cultiver continuellement, afin de faire de chaque espace libre une parcelle de vie de renaissance.

