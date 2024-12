Burkina-Réo-Culture-Festival-Tamtam-Zoula

Festival Tam-tam de Zoula : une dénomination authentique pour coller avec les valeurs endogènes

Réo, 13 déc. 2024 (AIB)-Le Festival arc-en-ciel de Zoula a fait une mue de dénomination pour devenir désormais Festival tam-tam de Zoula à la faveur de la 6eme édition qui s’est déroulée du 6 au 8 décembre à Zoula dans la commune de Réo, après une pause de deux ans.

Le festival culturel et sportif de Zoula renaît de ses cendres avec une nouvelle appellation, « Le Festival tam-tam de Zoula » (FESTAM-Z). Selon le promoteur, Antoine Bama, ce changement de dénomination intervient pour coller à la réalité de nos valeurs endogènes, en ce sens que le tam-tam symbolise le rassemblement.

Il explique que « le tam-tam permet de mobilier tout un village autour d’une cause commune. C’est le cas dans les travaux champêtres où le tam-tam encourage et galvanise les cultivateurs. C’est le cas également lors des évènements sociaux où le tam-tam a son mot à dire, sans oublier le volet musical ».

Antoine Bama a, à l’occasion, rendu un vibrant hommage à un de ses frères disparu dans l’inondation de la mine de Perkoa, Charles Bama, lequel était un pilier du festival.

Il a plu également au promoteur de FESTAM-Z d’excuser le comité d’organisation du festival auprès de toutes les entités du village de Zoula ainsi que des partenaires et des festivaliers de la période de léthargie de deux ans qui s’est imposée au comité.

Qu’à cela ne tienne, cette 6ème édition qui s’est tenue sous le thème, « Jeunesse, culture, environnement et développement local », a voulu interpeller la jeunesse à reconsidérer sa position culturelle et environnementale pour mieux impulser le développement de nos localités voire endogène.

Si M. Bama a traduit sa reconnaissance à l’endroit de la population pour s’être appropriée le festival, il a plaidé auprès des autorités et des partenaires l’accompagnement de la jeunesse par des formations à même de leur permettre d’apprendre, de comprendre et d’agir de façon responsable pour le bien des populations et du pays tout entier.

Comme les éditions précédentes, cette 6ème édition a encore jeté son dévolu sur la danse traditionnelle, les contes et légendes, le cyclisme féminin, le football interscolaire, la lutte traditionnelle et la rue marchande.

A côté de ces activités populaires, les organisateurs du FESTAM-Z ont permis à une catégorie de personnes notamment les jeunes, les femmes, les filles-mères de se familiariser avec certains métiers tels que la fabrication du kokodonda, le recyclage des sachets plastiques, etc.

A voir l’engouement durant les 72 heures du festival, l’on se convainc que le FESTAM-Z était réellement attendu. A toutes les actions de jour comme de nuit, les festivaliers étaient présents comme pour dire au promoteur que le FESTAM-Z est leur chose et qu’il ne doit plus s’arrêter en si bon chemin.

A noter que la cérémonie d’ouverture a connu la présence aussi bien des coutumiers que des autorités dont M. Karim Porgo, venu représenter le patron de la 6ème édition, Bassolma Bazié, et M. Isidore Bassolé, vice-président de la délégation spéciale de la commune de Réo. Bénédictions, félicitations et cohésion sociale, étaient leurs maitres-mots.

Agence d’information du Burkina

pb/as/ata