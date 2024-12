BURKINA-LOROUM-INDEPENDANCE-CELEBRATION

Loroum/11-décembre 2024 : 13 acteurs résilients distingués

Titao, (AIB)-13 agents méritants de la province du Loroum ont reçu le mercredi 12 décembre 2024 à Ouahigouya, des distinctions dont 3 dans l’ordre national, 4 dans l’ordre du mérite et 6 dans l’ordre des collectivités locales, à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de l’accession du Burkina Faso à l’indépendance.

13 médailles dont 3 dans l’ordre national, 4 dans l’ordre du mérite et 6 dans l’ordre des collectivités locales, ont été accordées aux acteurs résilients de l’éducation et de la santé de la province du Loroum en cette année 2024.

Ces médailles ont été la plupart des cas attribuées à des acteurs travaillant dans des conditions extrêmes de résilience. Certains sont donc venus de Titao par la route, avec l’accompagnement des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour bénéficier du précieux sésame.

Le mérite de l’Association des scolaires et étudiants du Loroum (ASEL) a été reconnu pour avoir volé au secours à l’éducation dans la province du Loroum à travers l’initiative « Sauvons l’éducation au Loroum ».

Cette initiative est un cri de cœur lancé par l’ASEL aux étudiants, à venir porter secours à l’enseignement secondaire.

Des fils et filles et partenaires de la province ont répondu à l’appel à travers des dons volontaires qui ont permis à 16 étudiants en fin de cycle dans différentes filières de l’enseignement, de prendre la relève des professeurs délocalisés à Ouahigouya.

Les étudiants-volontaires maintiennent ainsi allumé le flambeau de l’éducation.

L’opération est un succès car depuis 2022, plus de 3000 élèves ont pu poursuivre les cours et les examens scolaires régulièrement organisés avec de bons taux de succès.

Aujourd’hui ils sont 22 étudiants qui enseignent dans plusieurs matières des lycées et collèges, 1 358 élèves prennent régulièrement les cours pour cette rentrée scolaire 2024 sur deux sites d’enseignement.

Le président national de l’ASEL, Abdoul Galilou Kindo, a salué la reconnaissance faite à la structure.

« Cette distinction récompense les efforts de l’association dans le domaine de l’éducation, la santé, l’environnement. Nous en sommes très fiers et nous la prenons comme une invite à mieux faire. Nous dédions cette médaille à toutes les populations résilientes du Loroum notamment les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie », a confié M. Kindo.

Comme lui, Moussa (nom d’emprunt), est un volontaire pour la défense de la patrie dans la zone de Sollé.

« C’est au nom de l’ensemble des volontaires de la défense de la patrie que je reçois cette distinction. Je demande à tous les fils et filles qui se battent pour la résilience de Sollé de se mobiliser, se donner la main pour libérer Sollé», a t-il souligné.

Pour le haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, c’est une joie de célébrer l’anniversaire.

« Je félicite les récipiendaires et je leur demande persévérer dans leur engagement pour encore donner le meilleur d’eux-mêmes », a indiqué le capitaine Bassolé.

Il a expliqué que le choix des récipiendaires a été fait selon les critères officiels dont l’ancienneté et le mérite.

« Mais si deux prétendants ont le même mérite nous privilégions celui qui exerce à Titao. C’est donc aux plus méritants que les choix ont été », a ajouté le haut-commissaire.

Djibril Bassolé, a également précisé qu’un travail est entrain d’être fait pour le retour de l’administration et des services techniques et a invité à redoubler de courage et à embarquer dans cette dynamique.

En plus des 13 récipiendaires proposés par la province, d’autres médailles spécifiques ont été directement décernés à travers les ministères.

Dans la région du Nord 117 personnes physiques et morales ont vu leur mérite reconnu par la Nation.

La province du Loroum traverse une situation sécuritaire difficile depuis fin 2021. Mais avec les récentes actions combinées de reconquête du territoire certains services techniques ont commencé à reprendre leurs activités.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/yo