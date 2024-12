Burkina : Le ministère en charge de la Communication reconnaît le mérite de 174 agents

Ouagadougou, 13 déc. 2024 (AIB) – Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a reconnu, vendredi, le mérite de 174 agents de son département, qui se sont distingués par leur sacrifice et leur dévouement au travail, au titre de l’année 2024.

« Nous sommes réunis ce matin non seulement pour célébrer l’excellence, la bravoure et le sacrifice consentis par nos collaborateurs, mais aussi pour reconnaître et encourager la contribution de tous les acteurs de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, dont le travail constitue la mémoire de notre identité et le symbole de notre résilience face à l’adversité », a déclaré le nouveau responsable du département en charge de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Pour M. Ouédraogo, il est de tradition de magnifier les agents publics, parapublics ou du secteur privé qui se sont illustrés par la qualité exceptionnelle des services rendus à la Nation burkinabè.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme s’exprimait vendredi au Musée national de Ouagadougou, lors d’une cérémonie de décoration de 174 agents, dont 18 dans l’ordre du mérite, 8 dans l’ordre de l’Étalon et 148 dans les ordres spécifiques des Arts, des Lettres et de la Communication.

« Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’agents travailleurs, intègres, dévoués et compétents pour relever les défis sécuritaires et de développement auxquels nous faisons face », a-t-il ajouté.

Il a également précisé que les récipiendaires constituent désormais une source intarissable d’inspiration pour les autres et qu’ils doivent être des modèles pour l’ensemble des travailleurs du ministère.

Gilbert Ouédraogo s’est dit convaincu que son département enregistrera de meilleures performances grâce au don de soi, au travail concerté et décloisonné des agents.

Parmi ces récipiendaires figurent le chef de service multimédia de l’Agence d’information du Burkina, Brahima Zongo, et l’ex-secrétaire de l’agence, Mme Diallo/Kaboré Flore Patricia, admise à la retraite en juillet 2024.

Saisissant l’occasion, M. Zongo a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays et à sa hiérarchie pour cette distinction honorifique qui lui a été attribuée au titre de l’année 2024.

« Nous rendons grâce à Dieu pour tout, toujours, lui qui a permis cela. Nous remercions tous nos collègues de l’AIB et des Éditions Sidwaya pour le travail collectif accompli au quotidien », a-t-il affirmé.

Mme Diallo, pour sa part, a dédié sa médaille à ses anciens collaborateurs, estimant que sa distinction est le fruit d’un travail collégial empreint de rigueur, de courage et d’amour.

« Je remercie toute ma famille et surtout mon époux, qui a toujours été à mes côtés », a-t-elle ajouté.

Agence d’information du Burkina

