#FESPACO_BOBO 2025 : clap de lancement pour les populations de Sya

Le ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme, Porte-parole du Gouvernement Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a procédé le 20 mars 2025 à Bobo-Dioulasso au lancement du FESPACO BOBO 2025.

Cette cérémonie a connu la participation du Gouverneur des Hauts-Bassins et ceux de Koutiala et Sikasso de la République du Mali ainsi que des autorités administratives, religieuses et coutumières de la région des Hauts-Bassins.

Après un succès éclatant de la 29e édition du FESPACO, Bobo-Dioulasso accueille à son tour du 20 au 23 mars 2025 le mini festival dédié aux acteurs du cinéma africain et à la population de la ville de Sya. Pendant quatre (04) jours, les meilleures productions cinématographiques primées lors de la biennale du cinéma africain de Ouagadougou seront projetées.

Pour le président de la délégation spéciale de la ville de Bobo-Dioulasso, Laurent K. KONTOGOM, « le FESPACO BOBO 2025 est un projet majeur de l’animation de la vie sociale car il permettra de cultiver la bonne gouvernance, la cohésion sociale et le vivre-ensemble harmonieux dans un contexte difficile marqué par la crise sécuritaire. »

Ville de culture et de tradition par excellence, selon le ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, Bobo-Dioulasso est une affirmation des racines, un acte de promotion et de consolidation de notre patrimoine culturel. « Le cinéma n’est pas un art pour l’art. Notre objectif est de faire de cet outil un vecteur d’apprentissage, porteur de messages et de réflexions pour façonner des hommes et des femmes dignes des héritages laissés par des figures emblématiques qui ont marqué l’histoire de notre pays », a indiqué le ministre OUEDRAOGO.

Dans ce contexte sécuritaire difficile, le FESPACO BOBO 2025 veut incarner la vision d’un Burkina Faso qui se relève et qui prend son destin en main. Le département en charge de la culture veut à travers l’édition 2025 promouvoir une industrie cinématographique en phase avec les défis contemporains tout en honorant l’héritage des grandes figures de notre pays et du continent.

Deux films dans la catégorie série fiction, primés à la 29e édition du FESPACO ont été projetés pour le public présent à la cérémonie d’ouverture. Il s’agit des courts métrages « Foulsaré » et « Soixante-quinze mille », des réalisateurs burkinabè Ismaël COMPAORE et Jean Claude Kiswendsida OUEDRAOGO. Plus d’une trentaine de films nationaux et internationaux seront donnés à voir aux cinéphiles bobolais à la Maison de la Culture Anselme Titianma SANON, au ciné SANYON et à l’espace Morène, lieux choisis pour les différentes projections. Parmi ces œuvres cinématographiques, il y aura le film « Katanga, la danse du scorpion » du Burkinabè Dani KOUYATE, Etalon d’or de cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.

Service d’information du Gouvernement