Burkina : Le capitaine Traoré inaugure une cimenterie d’une capacité de 750 000 tonnes de ciment par an

Ouagadougou, 20 mars 2025 (AIB) – Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré jeudi à Laongo, dans la province de l’Oubritenga, commune de Ziniaré, dans le Plateau central, la société industrielle Sino Burkina de ciments (CISINOB), d’une capacité de 750 000 tonnes par an.

« La réalisation de ce projet prouve une fois de plus que le Burkina Faso est un pays à fort potentiel d’investissement, contrairement aux discours pessimistes et alarmistes tenus dans certaines chapelles », a indiqué le ministre en charge du Commerce, Serges Poda, qui livrait le discours du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon M. Poda, cette usine, dont la production viendra consolider l’offre existante, s’inscrit parfaitement dans la vision d’un développement endogène et durable.

« Elle offre des opportunités d’emploi tout en contribuant significativement à la dynamisation de l’économie nationale », a-t-il ajouté.

Il a invité les acteurs industriels du secteur cimentier à s’investir pleinement afin d’offrir aux consommateurs des produits de qualité à des prix accessibles.

« Nous attendons donc d’eux une baisse généralisée des prix du ciment, ce qui contribuera à la réalisation d’infrastructures de qualité et de logements décents pour les populations », a-t-il plaidé.

« L’inauguration de cette usine moderne marque une étape importante dans le développement de notre entreprise. En effet, ce projet, né d’une vision ambitieuse et porteur d’espoir, est aujourd’hui une réalité », a indiqué le directeur adjoint de la société industrielle Sino Burkina de ciments (CISINOB), Zhang Bing.

Selon lui, cette usine, fruit d’un investissement conséquent et du travail acharné de leurs équipes durant plusieurs mois, est bien plus qu’un simple bâtiment industriel.

« Elle est le symbole de notre engagement à contribuer au développement économique et social du Burkina Faso », a-t-il souligné.

Avec un investissement de 26 milliards de F CFA sur une prévision de 75 milliards de F CFA à terme, la société CISINOB emploie actuellement 110 salariés permanents et 300 salariés saisonniers. Ce nombre sera porté à plus de 1 300 emplois directs et indirects dans les années à venir, assurent les promoteurs.

Elle a une capacité de production initiale de 750 000 tonnes de ciment de qualité supérieure par an, extensible à 1 200 000 tonnes.

Bâtie sur une superficie de 12,5 hectares, la cimenterie CISINOB commercialise ses produits sous la marque CIM PANGA.

Agence d’information du Burkina

DNK/ata