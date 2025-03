FESPACO 2025 : Le réalisateur Bernard Yaméogo fait un plaidoyer pour la réhabilitation de Daniel Ouezzin Coulibaly

Ouagadougou, 28 fév. 2025 (AIB) – Le film « Ouezzin Daniel Lazare Coulibaly, voie d’Afrique » a été projeté jeudi après-midi à l’auditorium de la mairie centrale de Ouagadougou devant un parterre de cinéphiles burkinabè, mais aussi africains et européens. Son réalisateur, Bernard Yaméogo, a appelé à réhabiliter le premier dirigeant de la Haute-Volta pour « la conscience historique, l’unité nationale et le respect de ceux qui sont partis ».

« Je suis content que le film soit sorti, même si cela n’a pas été facile. Ce film peut nous permettre de réhabiliter davantage le président Daniel Ouezzin Coulibaly. Ce serait bénéfique pour la conscience historique, pour l’unité nationale et pour le respect de ceux qui nous ont quittés », a affirmé Bernard Yaméogo jeudi soir après la projection.

Le président Daniel Ouezzin Coulibaly a pris la tête du premier gouvernement de l’histoire de la Haute-Volta et de l’Afrique noire le 17 mai 1957 en tant que vice-président du Conseil de gouvernement, affirmant toute son indépendance vis-à-vis du gouverneur français Yvon Bourges, qui était alors président du Conseil de gouvernement et dirigeait le pays jusqu’à cette date.

« Le gouvernement que je préside et dont les membres sont solidaires dans leurs actes entend assumer toutes nos responsabilités. Il s’engage à répondre par tous ses moyens et de toute sa volonté à l’attente des populations », déclarait le président Daniel Ouezzin Coulibaly dans son premier discours.

Pour le réalisateur Bernard Yaméogo, « c’est un péché de mémoire que notre histoire ne retienne pas Ouezzin Coulibaly comme président de la Haute-Volta », car, précise-t-il, de vice-président, il est devenu président du Conseil de gouvernement en juillet 1958, en remplacement du gouverneur Bourges.

Le film nous plonge dans le discours-programme du président Daniel Ouezzin Coulibaly, prononcé le 20 mai 1958 devant les députés voltaïques à Ouagadougou, dans lequel il annonce la construction de l’hôpital de Ouagadougou, aujourd’hui Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, l’intensification de la culture du riz, la mécanisation de l’agriculture et le compromis politique avec la chefferie coutumière.

En tant que tout premier ministre de l’Information de la Haute-Volta, le président Daniel Ouezzin Coulibaly a, durant son court mandat, lancé les travaux d’édification de la radiodiffusion-télévision de la Haute-Volta.

Le réalisateur a également regretté qu’aucun édifice officiel ne porte son nom dans la capitale burkinabè, Ouagadougou. « C’est ici, à Ouagadougou, que l’on aurait dû baptiser la présidence de Koulouba en son nom, car il a été le premier président. C’est parce qu’il avait les pouvoirs d’un président qu’il a nommé Maurice Yaméogo comme son intérimaire fin juillet 1958, lorsqu’il est tombé malade », a-t-il souligné.

Le réalisateur a insisté sur le fait que « tant que nous ne demanderons pas pardon à toutes ces personnes qui ont posé les bases de ce pays et que nous avons oubliées, nous n’aurons pas la paix entre nous », car, selon lui, « ils ne peuvent pas veiller sur des gens ingrats après avoir tout fait pour eux ».

« En travaillant sur le président Daniel Ouezzin Coulibaly, je me suis rendu compte que ce personnage est inépuisable. Aucun film ne peut contenir toute la vie de Ouezzin. Nous allons essayer de rassembler un maximum d’informations sur lui et de les consacrer dans trois épisodes », a-t-il promis.

En plus de l’épisode projeté au FESPACO, consacré aux actions du président Daniel Ouezzin Coulibaly en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, le réalisateur prévoit deux autres épisodes. Le deuxième sera consacré à son séjour au Sénégal en tant que formateur et syndicaliste.

Daniel Ouezzin Coulibaly a dirigé la célèbre école William Ponty de Gorée au Sénégal pendant dix ans (1935-1945) en tant que surveillant général, formant ainsi la première génération de chefs d’État et de dirigeants africains.

Co-fondateur du premier syndicat des enseignants à Dakar en 1937 avec le futur premier président du Mali, Modibo Keïta, Daniel Ouezzin Coulibaly a mené le combat pour l’égalité des diplômes et des droits entre Noirs et Blancs.

Le troisième épisode abordera la carrière du sénateur, du député et du leader du Rassemblement démocratique africain (RDA), qui a parcouru toute l’Afrique noire pour l’émancipation des peuples africains. Cette partie mettra en lumière les leaders avec lesquels le président Coulibaly a lutté, notamment le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, avec qui il a cofondé le RDA en 1946 à Bamako (Mali), mais aussi le premier président de la Guinée, Sékou Touré, et celui du Niger, Hamani Diori.

« Ils étaient des révolutionnaires, et beaucoup ont suivi le président Ouezzin Coulibaly dans ces combats. C’est le cas du premier président malien, Modibo Keïta, qui a véritablement souffert et connu la prison. Ils étaient de véritables leaders panafricains. On a tout fait pour les réduire au silence. Aujourd’hui, nous avons la liberté d’écriture pour les ressusciter, les réhabiliter et perpétuer leur mémoire », a-t-il affirmé.

Parmi les cinéphiles présents, l’Ivoirien Serge Hyacinthe Kessié estime que le film « contient beaucoup d’éléments de recherche qui peuvent servir aux élèves, aux étudiants, mais aussi aux chercheurs pour mieux comprendre l’histoire de l’Afrique ».

« Je ne connais pas très bien Ouezzin Coulibaly, mais je sais qu’il existe une école primaire à Korhogo (Nord de la Côte d’Ivoire), dans un quartier résidentiel, qui porte son nom. À travers ce film qui retrace sa vie, je retrouve l’histoire de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique », a-t-il souligné.

Serge Hyacinthe Kessié encourage la diffusion de ce film au-delà du Burkina Faso, notamment en Côte d’Ivoire. « C’est un film qui connaîtra du succès et gagnera en notoriété », affirme-t-il avec conviction.

Le président Daniel Ouezzin Coulibaly a été le premier dirigeant de la Haute-Volta en remplacement du colon, en tant que vice-président puis président du Conseil de gouvernement, du 17 mai 1957 au 7 septembre 1958.

Sa disparition a propulsé au pouvoir son ministre de l’Intérieur et numéro deux du régime, Maurice Yaméogo, qui a poursuivi son combat pour l’émancipation de la Haute-Volta et proclamé l’indépendance du pays le 5 août 1960.

Le film Ouezzin Daniel Lazare Coulibaly, voie d’Afrique est en compétition à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), qui se déroule du 22 février au 1er mars 2025.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata