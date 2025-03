Burkina-Sissili-Effort-Paix

Sissili : La commune de Biéha mobilise plus de 5 millions FCFA pour l’effort de paix

Ouagadougou, 28 fév. 2025 (AIB) – A l’initiative du chef de canton, la commune de Biéha dans la province de la Sissili a apporté jeudi sa contribution, composé de vivres et une somme d’argent, le tout d’une valeur de 5 millions 560 mille, à l’effort de paix.

La contribution de la commune de Biéha est constituée de 6,9 tonnes de maïs en soutien aux personnes déplacées internes de la commune, d’une demi-tonne de riz destinée aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), de 30 bidons d’huile de 3 litres et de 16 lampes torches pour faciliter les patrouilles des braves combattants.

Il est également constitué de 4 motocyclettes de type Aloba, dont la livraison est retardée par des procédures administratives, mais qui seront remises dans les plus brefs délais.

La commune a aussi remis la somme de 300 000 FCFA pour l’approvisionnement en carburant des forces de sécurité et 500 000 FCFA, versés au Trésor public au profit du Fonds de Soutien Patriotique.

Selon sa Majesté, cette initiative placée « sous le sceau de la solidarité et de l’engagement patriotique » est une « réponse à l’appel du Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, exhortant chaque citoyen à se mobiliser pour le triomphe de la nation ».

« À cet égard, les chefs coutumiers de notre commune ont pris l’initiative louable d’organiser cette collecte en faveur de nos forces de sécurité, des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et des personnes déplacées internes », a-t-il expliqué.

Ces dons, bien que modestes au regard de l’ampleur des besoins, traduisent notre détermination à apporter une pierre à l’édifice national. Nous exhortons les bénéficiaires à en faire un usage judicieux et à poursuivre, avec la même ardeur, la mission qui leur est confiée, a-t-il lancé aux forces combattantes

De son avis, l’engagement patriotique ne se limite pas aux contributions matérielles.

Il s’incarne aussi dans l’attitude de chaque citoyen au quotidien. J’invite donc toute la population à une collaboration franche avec les forces de sécurité, a indiqué le chef de canton.

« La vigilance est de mise : tout individu au comportement suspect doit être immédiatement signalé aux autorités compétentes. La sécurité de notre communauté est l’affaire de tous, et nous devons, ensemble, en être les gardiens vigilants », a-t-il exhorté.

Sa Majesté a saisi l’occasion pour solliciter à court terme, un renforcement des effectifs des VDP et, à long terme, la création d’une garnison militaire afin d’assurer une protection plus efficace de la commune qui abrite des espaces naturels d’une importance capitale, notamment la forêt classée de la Sissili et le ranch de Nazinga

Agence d’information du Burkina

DNK/zo/yos