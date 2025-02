FESPACO 2025 : le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE inaugure l’espace « Pays en lumière »

(Ouagadougou, le 26 février 2025)

Dans la soirée de ce mardi 25 février 2025, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a procédé à l’ouverture officielle de l’espace « Pays en lumière » en sa qualité de patron de la cérémonie.

Il était accompagné de ses collègues, en l’occurrence le ministre en charge des infrastructures et celui en charge de l’urbanisme,bainsi que le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou et de plusieurs autres invités et partenaires de l’événement.

« Pays en lumière » est une idée originale de la promotrice Aïcha OUEDRAOGO dite Aïcha JUNIOR, pour sublimer la fête du cinéma africain qui bat son plein dans la capitale burkinabè depuis le 22 février.

Le concept a consisté à illuminer le long de l’avenue des cinéastes à travers une décoration spéciale et originale faite de guirlandes lumineuses et de parasoles.

Cette innovation majeure de la 29e édition du FESPACO fait de cet espace l’un des sites d’attraction des festivaliers qui y sont sont constamment mobilisés.

Selon la promotrice, il s’agit d’une initiative pour matérialiser la résilience de la nation burkinabè, et raviver l’espoir des populations d’une paix durable au Burkina Faso.

« Cette rue féérique que nous inaugurons aujourd’hui n’est pas qu’un assemblage de lumière et de magie, elle est le reflet de la résilience et de notre engagement à contribuer à ce que le Burkina reste toujours debout et fréquentable », a expliqué la promotrice.

Elle a par ailleurs indiqué que ce site « Pays en lumière » se veut un espace de découverte, de partage et de brassage culturel .

En inaugurant officiellement cet espace, le ministre des Affaires Étrangères de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a positivement apprécié l’œuvre et a félicité la promotrice et son équipe d’avoir concrétisé cette idée novatrice.

«Je suis heureux et honoré d’avoir été associé à ce projet; le concept « Pays en lumière », le choix des couleurs et leurs symboliques coïncident avec le contexte que nous vivons et mon souhait aujourd’hui est que cette lumière puisse continuer de briller dans le cœur de chaque Burkinabè, que cette lumière puisse se transporter dans les recoins du Burkina Faso… », s’est exprimé le Chef de la diplomatie burkinabè.

La cérémonie d’inauguration a aussi été marquée par une visite guidée des différents aménagements de l’espace.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a également consigné ses mots de soutien et d’encouragements dans le livre d’or des initiateurs du projet.

