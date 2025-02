Burkina-Sissili-Lutte-Divagation-Animaux

Sissili/ Lutte contre divagation des animaux : 149 animaux mis en fourrière

Léo, 25 fév. 2025 (AIB)- La police municipale de Léo dans ses missions régaliennes de lutte contre l’insécurité et la salubrité a organisé le mardi 25 février 2025, une opération de lutte contre la divagation des animaux domestiques dans la ville de Léo.Appuyée par des jeunes volontaires cette opération a permis de mettre en fourrière 149 animaux capturés.

Cette opération de lutte contre la divagation des animaux domestiques s’est déroulée le mardi 25 février 2025 à Léo, chef-lieu de la province de la Sissili, dans la région du Centre-Ouest.

Pour cette opération 149 animaux composés de 74 ovins et 75 caprins ont été capturés et mis en fourrière.

Le commandant de la police municipale de Léo, Moumini Traoré a indiqué que la divagation des animaux domestiques représente un danger potentiel pour la sécurité publique notamment avec des risques d’accidents de circulation routière pouvant causer la mort .

M. Traoré a par ailleurs précisé que la divagation des animaux est interdite en milieu urbain.

Pour lui,tous ceux qui s’adonnent à cette pratique vont payer des amendes de 6 000 FCFA pour les petits ruminants et 10.000 FCFA pour les gros ruminants et porcs.

« Lorsque les animaux sont conduits en fourrière les propriétaires s’exposent à des paiements de frais de fourrière de l’ordre de 2000 FCFA par têtes et par jour pour les petits ruminants et 3000 FCFA par têtes et par jour pour les gros ruminants et porcs » a fait savoir le commandant de la police municipale de Léo.

Moumini Traoré, a en outre, invité la population de la commune urbaine de Léo au sens du civisme pour lutter contre la divagation des animaux en milieu urbain.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA