Burkina: Levée du couvre-feu dans la région de l’Est à compter de mardi

Fada N’Gourma, 11 nov. 2024(AIB)- Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a annoncé lundi, la levée du couvre-feu dans sa circonscription territoriale, à compter du mardi 12 novembre 2024 à 4h du matin.

Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme, un couvre-feu avait été institué par l’autorité régionale sur l’ensemble du territoire de la région de l’Est depuis plusieurs années.

Par un communiqué administratif en date du 11 novembre 2024, le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, porte à la connaissance de la population qu’il est mis fin, à compter du mardi 12 novembre 2024, à partir de 04 heures précises, à la mesure instituant le couvre-feu sur toute l’étendue du territoire régional.

Dans le même communiqué, il rappelle la nécessité d’améliorer la qualité de la collaboration entre les populations civiles et les forces combattantes engagées avec détermination et dévouement dans la reconquête réelle et irréversible du territoire régional.

Agence d’Information du Burkina

KAK/ata