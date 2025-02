SPORT-BFA-RECOMPENSES-DATE-ETALON-OR

Etalon en Or : Seydou Kéita et les ministres des sports de l’AES pour rehausser le niveau de l’événement

Ouagadougou, 5 fév. 2025 (AIB) – Les ministres en charge des sports des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) et l’ex international footballeur malien Seydou Kéita pourront contribuer à rehausser le niveau de la cérémonie de remise des trophées Etalons en Or le 13 juin prochain, a annoncé mardi soir à Ouagadougou le Commissariat général, organisateur de cet évènement de renommée international, au cours d’une audience avec le ministre burkinabè des sports Roland Somda.

Le 13 juin prochain sera proclamé l’Etalon en or. Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda a reçu l’information du Commissaire général de l’événement, Lassina Sawadogo, en exclusivité.

Cette annonce a été faite au ministre Somda en compagnie de son chargé de mission Hubert Zoungrana et son directeur de la communication et des relations publiques Gildas Ouédraogo.

Le commissaire général Lassina Sawadogo a profité de l’occasion pour dévoiler les grandes articulations de cette édition 2025 de Etalon en Or qui, en plus des récompenses fera un clin d’œil aux acteurs qui ont changé leur vie et celle de leur communauté grâce au succès dans leur carrière.

Le prix de la reconnaissance à cet effet sera attribué à l’ancienne gloire du football malien, Seydou Kéita du Mali qui a créé une entreprise dans son pays. Cette entreprise a créé de nombreux emplois, contribuant à l’épanouissement des populations et à la lutte contre le chômage.

Dans la même veine, le commissaire général a demandé au ministre Somda d’intercéder auprès de ses collègues du Mali et du Niger afin qu’ils soient à ses côtés le jour de l’événement pour ensemble le présider. Le chef du département en charge des sports a marqué son accord et a salué la pertinence de l’évènement en promettant de prendre langue avec ses collègues malien et nigérien.

« Monsieur le Ministre nous a prêté une oreille attentive. Il a marqué son accord pour que les démarches nécessaires soient entreprises en vue de garantir le succès de la cérémonie qui mettra en lumière les sportifs burkinabè », s’est exprimé le commissaire général de Etalon en Or Lassina Sawadogo.

La machine de la 3e édition de Etalon en Or est donc lancée et avec le quitus du Comité scientifique de l’événement, le président du jury Pascal Ouédraogo et son équipe sont déjà à pied d’œuvre pour trouver les successeurs de Edmond Tapsoba (Etalon en Or catégorie Football), Hugues Fabrice Zango (Etalon en Or disciplines associées), Marthe Yasmine Koala (la Burkindi de la meilleure sportive Burkinabè) et la Fondation Bertrand Traoré (prix Noufou Ouédraogo pour la solidarité).

Agence d’information du Burkina

as/ata