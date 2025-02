Contrôle des prix et des produits périmés dans les Cascades:58 084 500 F CFA recouvrés pour les caisses de l’Etat

La direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, en collaboration avec la gendarmerie nationale et la police nationale, a animé une conférence de presse, le vendredi 31 janvier 2025 à Banfora. Face aux hommes de médias, il est revenu sur les opérations de contrôle menées par son service de contrôle économique et de la répression des fraudes au cours de l’année 2024.

Le département de l’Industrie, du Commerce, et de l’Artisanat, entend assainir les marchés, de veiller au respect des prix administrés et d’assurer la protection du consommateur. C’est dans dynamique que la direction régionale en charge du Commerce des Cascades a entrepris des opérations de contrôle en 2024 pour s’assurer du respect de la réglementation par les commerçants dans la région. Le vendredi 31 janvier 2025, le directeur régional de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat des Cascades, Kobié Nébié, a animé une conférence de presse pour présenter les résultats de ces opérations.

Plus de 1 185 commerçants, aux dires de M. Nébié, ont été contrôlés dont plus de 125 contrôles des procédures d’importation et d’exportation de bien ont été effectués et onze déclarations de lieux de stockage ont été effectuées par les professionnels du commerce conformément à l’obligation de déclaration des lieux de stockage de produits destinés à la vente. « Ceux qui s’adonnaient à des pratiques de prix illicites ont été sanctionnés conformément à la règlementation », a indiqué Kobié Nébié. Les infractions les plus récurrentes, aux dires du directeur régional en charge du Commerce des Cascades, sont entre autres l’inobservation des conditions d’exercer, le défaut de publicité de prix, les pratiques de prix illicites, l’atteinte à la sécurité du consommateur, le non-respect des règles de facturation, la non délivrance des factures.

Le non-respect des règles relatives au commerce de distribution, la vente ou détention de produits prohibés ou périmés impropre à la consommation, le non-respect des mesures d’interdiction d’exportation de certains produits sont aussi d’autres infractions constatées par les équipes de la direction régionale au cours de leur mission de contrôle. Pour ces différentes infractions, les contrôleurs, pour faire appliquer la loi, ont procédé à des saisies. Il s’est agi de onze bidons de 25 litres de produits haoussa dits (lave-cœur), de dix cartons de cigarettes, de 5 000 paquets, de 40 cartons de liqueurs frelatées (mentha, café rhum, Win, calao, pastis, fina etc.), de 71 cartons de boissons prohibées énergisantes (VODY).

De nombreuses saisies

Aussi, ils ont mis la main sur huit cartons de boissons aphrodisiaques (Amour profond), 351 pagnes contrefaits du 8-Mars 2024, 100 packs de boissons sucrées périmées, 240 de pneus, 40 tonnes d’engrais et environ une tonne de plusieurs autres produits alimentaires périmés, dont des boites de mayonnaises, de beure, de sardine, du jus, des biscuits, des huiles, etc. « L’exportation de certains produits comme les amandes de karité, les céréales, et le niébé a été temporairement suspendue, malgré cette suspension, force est de constater que certains acteurs tentent de contourner la mesure », a expliqué le directeur régional. En conséquence, la veille assurée par la DRICA-CAS, en collaboration avec la police nationale et la gendarmerie nationale a permis d’intercepter huit camions au cours de l’année 2024.

« Ces camions transportaient au total 2 488 sacs de 100 Kg de céréales composées du petit mil et sorgho, 170 sacs de 100 Kg d’amandes de karité, 200 sacs de 50 Kg de farine de maïs », a détaillé Kobié Nébié. La valeur de l’ensemble de ces saisies est estimée à plus de 50 millions de francs CFA.

« Les sanctions infligées aux fautifs ont permis de recouvrer en termes d’amendes et confiscations au titre de l’année 2024, la somme de 58 084 500 FCFA au profit du budget de l’Etat », a soutenu le directeur régional. M. Kobié a traduit toute sa reconnaissance aux autorités du ministère en charge de l’Industrie et le gouverneur de la région des Cascades qui les accompagnent sur le terrain ce qui leur a permis de réussir cette opération de contrôle. Il a également témoigné sa gratitude à la Police nationale et à la Gendarmerie de la région pour leur accompagnement constant dans l’exécution de leurs missions.

Le DRICA-CAS a saisi cette occasion pour remercier également les consommateurs ainsi que leurs organisations qui collaborent avec la DRICA-CAS à travers les dénonciations et les plaintes qu’ils formulent par le biais des numéros verts. Il a aussi invité la population de la région des Cascades à collaborer avec la DRICA-CAS en appelant ces numéros verts 80 00 11 84/85/86 pour les dénonciations et les plaintes.

Jean Paul YEKPAYE

AIB/Comoé