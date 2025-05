Burkina-Sport-Excellence-Célébration

Étalon en Or 2025 : 15 athlètes en finale dans les trois catégories officielles

Ouagadougou, 9 mai 2025(AIB)- Le comité d’organisation de la 3e édition de <<Étalon en Or>>, a dévoilé hier jeudi à Ouagadougou une liste de 15 sportifs nominés dans les catégories Football, Disciplines associées et Burkindi pour le trophée, dont la cérémonie proclamation des vainqueurs est prévue pour le 14 juin prochain.

Bertrand Traoré de l’Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Dango Ouattara de Bournemouth FC (Angleterre), Edmond Tabsoba du Bayer Leverkusen (Allemagne), Issoufou Dayo de la RS Berkane (Maroc) et Aziz Ki de Young Boys (Tanzanie) sont les finalistes dans la catégorie Football.

Dans la catégorie discipline associée, c’est Iron Biby (Log lift), Safoura Compaoré (bodybulding), Israël Mano (MMA), Lamoussa Zoungrana (cyclisme) et Zan Bady (power lifting) qui vont se disputer le trophée.

L’Etalon en Or dans la catégorie « Burkindi » récompensant la meilleure athlète féminine et parrainé par la marque de vêtements Burkindi, sera disputé entre les cyclistes Awa Bamogo et Lamoussa Zoungrana, la bodybuldeuse Soufoura Compaoré et les footballeuses Rasmata Sawadogo et Madinatou Rouamba.

Selon le superviseur général Adama Salambéré, l’innovation majeure de cette édition est l’institution des prix de la reconnaissance décernés à des exemples de reconversions réussies d’anciens sportifs. Ces prix parrainés par sa Majesté le Mogho Naaba Baongo seront attribués cette année à Seydou Keita du Mali, Moussa Maazou du Niger et au Burkinabé Rahim Ouédraogo.

En outre, contrairement à l’édition passée, le vote ne fera pas partie des critères de désignation des lauréats par le jury. Les vainqueurs seront connus sur la base des critères de la commission statistique et de la présidence du jury, a précisé le superviseur général.

Cependant, ajoute-t-il, un vote organisé en partenariat avec Orange Burkina va permettre de mesurer l’interaction entre le public sportif burkinabè, à l’issue duquel, le prix qui sera décerné porte la marque du partenaire.

Il ajoute que le vainqueur du prix Noufou Ouédraogo pour la solidarité sera désigné par le comité scientifique de Étalon en Or. Ce prix est parrainé par la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS).

