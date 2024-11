FOOT-BFA-AFR-SPORT-CAF-CAN2025

Elim/CAN2025 : Dango Ouattara forfait, Josué Tiendrébéogo à la rescousse

Ouagadougou, 8 nov. 2024 (AIB) – L’attaquant burkinabè de Bournemouth (Premier League anglaise) Dango Ouattara, blessé, ne jouera pas les deux derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2025 et a été remplacé par Josué Tiendrébéogo (FC Annecy, Ligue 2 France), a-t-on appris du coach des Etalons Brama Traoré.

L’ailier gauche de Bournemouth a senti une gêne physique à sa jambe à l’entrainement avant la réception de Manchester City dans le championnat anglais.

Il ne pourra pas prendre part aux 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 contre respectivement le Sénégal (le 14 novembre) et le Malawi (le 18 novembre). Le coach Brama Traoré a donc fait appel au sociétaire du FC Annecy à la rescousse.

Agence d’information du Burkina

