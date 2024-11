Titao: L’opérationnalisation du BIR favorise un retour massif de PDI

Titao, 7 novembre 2024 (AIB)-Le convoi de ravitaillement de la ville de Titao, fort de plus de 200 véhicules et une centaine de tricycles, escorté par des éléments du 12e RIC, du bataillon Tenga et des BIR 14 et 21, a permis le retour de plusieurs centaines de PDI et d’une partie de l’administration, a constaté l’AIB.

La ville de Titao a été ravitaillée. La colonne de plus de 200 voitures, de tricycles et motocycles a quitté Ouahigouya dans la matinée du mercredi 06 octobre 2024 aux environs de 8 heures et demie. Les premiers véhicules sont entrés dans la ville de Titao peu avant 10 heures.

Une foule nombreuse s’est massée aux abords des artères pour accueillir le convoi escorté par les éléments du 12e RIC, du bataillon Tenga, du BIR 14 et du BIR 21 en scandant des slogans de soutien aux autorités de la Transition.

»C’est l’un des plus grands convois que Titao ait connu. Plus de deux cents véhicules, une centaine de taxis-motos et plus de deux mille motos », a confié un membre du comité d’organisation du convoi.

Juchés sur les camions ou assis sur les marchandises ou encore dans des cars, dans des taxi-motos, des femmes, hommes et enfants déplacés à Ouahigouya ont regagné Titao.

» Plusieurs centaines de personnes déplacées internes sont retournées à Titao avec le convoi », a confirmé un témoin.

La population très enthousiaste a fait le pied de grue pour décharger les camions et célébrer les retrouvailles dans l’une des rares nuits sans couvre-feu. Un concert a même été offert à cette occasion.

» Nous sommes très contents de l’arrivée du convoi. On traversait déjà une période de pénurie de produits de premières nécessités. Cet arrivage va réellement soulager nos peines » s’est réjoui un habitant visiblement heureux.

Le BIR 21 créé par décret présidentiel du Capitaine Ibrahim Traoré, pour la reconquête du territoire dans cette zone, vient ainsi d’entrer dans sa phase opérationnelle à Titao.

Agence d’Information du Burkina

ASO/ata