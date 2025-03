Burkina-Solidarité-Don

Effort de paix: les populations du Centre-sud solidaires des personnes vulnérables et des forces combattantes

Manga, 15 mars 2025 (AIB) – Les populations des 538 villages que compte la région du Centre-sud ont réuni plus de 95 tonnes de vivres et de non vivres et plus de 4 millions de francs CFA qu’elles remettent, ce jour, au cours d’une cérémonie symbolique, aux Personnes déplacées internes (PDI), aux veuves et orphelins ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et aux Forces de défense et de sécurité (FDS) engagés au front de la lutte contre le terrorisme.

L’initiative est de la Coordination régionale de la veille citoyenne du Centre-sud, en collaboration avec le chargé de mission de la région du Centre-sud auprès de la présidence du Faso et les points focaux provinciaux. L’appel à la solidarité des populations du Centre-sud envers les PDI, les veuves et orphelins et les forces combattantes a été lancé courant janvier 2025.

L’opération dénommée « Soyons solidaires pour préserver notre dignité » a bénéficié de la bénédiction des chefs coutumiers locaux et d’une forte adhésion communautaire permettant la collecte, à l’échelle régionale, de 95 tonnes de vivres composés, entre autres, de céréales, d’oléagineux et d’huile, de non vivres dont des vêtements et des chaussures, des produits forestiers non ligneux comme le gombo, les fleurs de kapok et les feuilles de baobab.

L’opération a également permis la collecte de plus de 4 millions de francs CFA au profit des bénéficiaires.

