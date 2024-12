Effort de paix : L’Association Comin Yanga Notre Commune mobilise plus de 6 millions en 2024

Ouagadougou, 28 déc. 2024 (AIB) – Le président du bureau exécutif de l’Association Comin Yanga Notre Commune (ACYNCO), Nacirou Idani, a annoncé samedi que l’association a mobilisé 6 millions 15 mille FCFA en 2024 pour soutenir les actions de reconquête du territoire national.

« Nous avons remis des motos, du matériel d’information, du carburant et la somme d’un million de FCFA aux forces combattantes de la commune, des vivres aux personnes déplacées internes et contribué à hauteur de 500 mille FCFA au Fonds de soutien patriotique », a déclaré Nacirou Idani.

M. Idani s’exprimait samedi 28 décembre à Ouagadougou, lors d’une rencontre consacrée au bilan des activités de l’association dont il est le président.

Selon lui, la commune de Comin Yanga, située dans la province du Koulpélogo, région du Centre-Est, est l’une des communes du Burkina Faso confrontées à des défis sécuritaires majeurs.

C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, les filles et fils de la commune se sont mobilisés pour apporter leur contribution à l’élan de restauration de la paix et pour soutenir les populations victimes de l’insécurité.

Réitérant leur soutien indéfectible au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les populations de Comin Yanga ont sollicité l’implantation d’un détachement militaire et le lancement d’une opération spéciale dans leur commune.

« Nous sommes également prêts à renforcer les effectifs des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) afin de défendre notre territoire », a ajouté le représentant de l’association, tout en invitant les populations à dénoncer les pratiques nuisibles à la commune et à œuvrer pour son développement.

L’ACYNCO est une association apolitique, laïque et à but non lucratif, reconnue officiellement le 28 septembre 2024. Elle regroupe les populations et les ressortissants de la commune de Comin Yanga.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata