Le 9 mai, la Russie célèbre chaque année le Jour de la Victoire. En ce jour en 1945, à 00h43, heure de Moscou, l’Acte de capitulation sans condition de l’Allemagne a été signé, mettant ainsi fin à la Grande Guerre patriotique (1941-1945).

Date mémorable

Le Jour de la Victoire est célébré conformément à une loi fédérale de la Fédération de Russie signée par le président russe Boris Eltsine le 13 mars 1995. Initialement, il a été institué par un décret du Présidium du Soviet suprême de l’URSS du 8 mai 1945. Entre 1945 et 1947, ce jour était un jour férié, puis il a été déclaré jour ouvrable et il est devenu de nouveau un jour férié en 1965. Le 9 mai à Moscou, dans les villes héros et dans les villes où sont déployés les quartiers généraux des districts militaires, des flottes, des armées combinées et de la flottille de la mer Caspienne des défilés militaires impliquant des armes et des équipements militaires sont organisés ainsi que des feux d’artifice. En outre, le 9 mai, des processions, des réunions, des rassemblements, des manifestations et des réceptions solennelles en hommage aux vétérans de la Grande Guerre patriotique ont lieu en Russie.

Pertes militaires de l’URSS

L’Union soviétique a perdu près de 27 millions de personnes dans la Grande Guerre patriotique, ce qui représente 40% de toutes les pertes humaines de la Seconde Guerre mondiale. Une grande partie d’entre elles était la population civile. Selon la Commission d’État d’urgence soviétique pour l’établissement et l’enquête sur les atrocités des envahisseurs fascistes allemands, plus de 1.700 villes et plus de 70.000 villages ont été totalement ou partiellement détruits en URSS par les occupants. Les dégâts matériels directs causés à l’État et à la population s’élevaient à 679 milliards de roubles en prix de 1941.

Héros de l’Union soviétique

Pour leurs actes héroïques pendant la Grande Guerre patriotique, 11.657 personnes ont reçu le titre de Héros de l’Union soviétique (dont 3.051 à titre posthume). Parmi elles figurent 95 femmes et 44 citoyens étrangers. Ce titre a été décerné plusieurs fois à 159 personnes, dont deux fois à 154 personnes, trois fois à trois personnes (les pilotes de chasse Ivan Kojedoub et Alexandre Pokrychkine, le chef militaire Semion Boudionny) et quatre fois à deux personnes (le chef militaire Gueorgui Joukov et le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique, Léonid Brejnev).

Au 8 mai 2025, le dernier Héros de l’Union soviétique vivant, qui a reçu ce titre pendant la Grande Guerre patriotique, est l’avocat et homme d’État soviétique Boris Kravtsov, qui habite à Moscou.

Anciens combattants

Selon le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, au début de l’année 2025, environ 7.000 anciens combattants de la Grande Guerre patriotique vivaient en Russie. Conformément à la législation russe, le statut de vétéran de la guerre couvre également les travailleurs à l’arrière, les veuves des anciens combattants, les anciens prisonniers des camps de concentration, les résidents des villes assiégées de Léningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg), de Sébastopol et de Stalingrad (aujourd’hui Volgograd).

Avec TASS