Kossi : Le directeur provincial rencontre les enseignants pour toucher du doigt les réalités du terrain

Djibasso, 8 mai 2025 (AIB)-Le directeur provincial en charge de l’Enseignement de base de la Kossi, l’inspecteur Adama Dao, a rencontré, du 6 au 7 mai 2025 dans la Circonscription d’éducation de Base de (CEB) Djibasso, pour connaître leur difficultés dans l’exécution de leur devoir.

Il a noté des difficultés dont le manque de fontaine, l’absence de jardin potager pour faute de moyens et de formation et des difficultés de fonctionnement du centre d’éveil et d’éducation préscolaire.

Le DP a donné de conseils allant dans le sens de la bonne collaboration entre les acteurs.

La visite du directeur a pris fin par une assemblée générale dans la salle de réunion de la mairie.

Il s’est dit satisfait des enseignants qui ont fait preuve d’une grande résilience, chose qui fait d’eux des VDP de l’éducation.

Les enseignants se sont exprimés en soulevant la question récurrente de la correction des indemnités qui tardent à se réaliser.

L’inspecteur Dao a insisté sur la bonne communication entre les acteurs du monde éducatif.

A l’endroit des directeurs d’écoles, il a insisté sur le respect de la hiérarchie.

En évoquant la question du secret professionnel, le directeur provincial, s’est dit déçu de la sortie des enseignants sur les réseaux sociaux pour un rien.

La présence du responsable aux TIC de la direction provinciale, Samuel Ouermi et des Chefs de circonscription d’éducation de Base (CCEB) de Djibasso et de Madouba, ont été remarquée à travers les échanges.

La rencontre s’est terminée par des notes d’espoirs avec la correction des indemnités prévue pour la fin du mois de mai, selon les informations recueillies auprès de la direction régionale.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/bz