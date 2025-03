Burkina-Nation-Situation-Discours

Burkina : Le Premier ministre salue l’engagement du peuple burkinabè̀ à financer la lutte contre le terrorisme par les ressources endogènes et souveraines

Ouagadougou, 14 mars 2025 (AIB)-Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a salué ce vendredi au cours de son discours sur la situation de la Nation, l’engagement du peuple burkinabè̀ à financer la lutte contre le terrorisme par les ressources endogènes et souveraines.

Le chef du gouvernement a affirmé que « les efforts du Gouvernement et du peuple burkinabè̀, ont permis de poursuivre l’acquisition d’équipements de combat, de surveillance, de protection, de sécurisation et de transport au profit de nos Forces de Défense et de Sécurité » ́.

Cela a été possible, a-t-il poursuivi, « grâce à l’engagement sans faille du peuple burkinabè qui a contribué́, en 2024, à hauteur de plus de 175 milliards de FCFA dans le fonds de soutien patriotique, après un recouvrement de 99 milliards en 2023, soit un taux de progression de 76% ».

Ces efforts ont permis la création et l’opérationnalisation de nouvelles unités d’intervention rapide de l’armée portant le nombre actuel de Bataillons d’Intervention Rapide à vingt-huit (28) et celui de Groupements d’Unités Mobiles d’Intervention à treize (13).

Le chef du gouvernement a souligné que « le processus de restructuration a pris en compte les corps paramilitaires avec la création d’unités combattantes au niveau des corps des eaux et forêts » et précisé que « dans la dynamique du renforcement des effectifs, plus de quatorze mille (14.000) militaires tout profil confondu, et de milliers de VDP ont été recrutés, formés et équipés ».

« Quant au maillage sécuritaire du territoire, de nombreuses infrastructures de sécurité́ ont été construites ou réhabilitées, les zones de compétences territoriales de la Police et de la Gendarmerie ont été redéfinies afin d’accroitre la couverture des besoins de la population en matière de sécurité́ », a-t-il assuré.

Agence d’information du Burkina

HB/wis