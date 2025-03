Burkina-Nation-Situation-Discours

Burkina : « Aujourd’hui, l’armée burkinabè dispose d’une expertise avérée dans la maintenance, la rénovation et la fabrication de matériels et d’équipements militaires » (Premier ministre)

Ouagadougou, 14 mars 2025 (AIB)-Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a indiqué ce vendredi lors de son discours sur la situation de la Nation, qu’« aujourd’hui, l’armée burkinabè dispose d’une expertise avérée dans la maintenance, la rénovation et la fabrication de matériels et d’équipements militaires ».

Dans son discours sur la situation de la Nation prononcé ce vendredi au sein du parlement burkinabè à Ouagadougou, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a rappelé que dans le passé, le Burkina Faso était « obligé d’importer des armes, parfois assez élémentaires, dans des conditions souvent très difficiles avec des obstacles savamment orchestrés par certaines puissances impérialistes et leurs alliés ».

C’est pourquoi, a-t-il fait savoir, le pays a « entrepris de développer une industrie de défense, une expertise nationale en la matière, afin de nous libérer des blocus que nous avons souvent connus en matière d’acquisition d’armes, d’affirmer notre souveraineté́ militaire et de faire efficacement face à l’extrémisme dans sa manifestation violente ».

Le Gouvernement œuvre, selon son chef « à relever le niveau de la prise en charge médicale et sociale des combattants par l’érection de deux centres médicaux en hôpitaux militaires, l’amélioration de l’accompagnement psychosocial des combattants blessés et les prises en charge des familles de ceux qui sont tombés en opérations ».

Le chef du gouvernement a aussi énuméré « les acquis engrangés dans le cadre du renforcement de la sécurité́ intérieure se rapportant notamment à la réduction des liens de complicité́, l’assèchement des sources d’approvisionnement des terroristes en ressources de tous genres et à l’organisation d’opérations et de patrouilles de sécurisation des personnes, des biens et des axes routiers ».

Il a relevé l’organisation de « plus de cinquante-deux mille (52.000) patrouilles de sécurisation, le déroulement de près de seize mille (16.000) patrouilles de sécurisation des massifs forestiers, l’organisation de cent quatre (104) opérations conjointes pour le démantèlement des circuits informels de commercialisation de produits illicites, le renforcement du projet SMART BURKINA avec la mise en œuvre de la vidéo surveillance dans nos grandes villes pour la protection des biens et des personnes ».

A cela, il a ajouté la mise en œuvre de « la plateforme e-visa pour mieux contrôler les entrées sur notre territoire et optimiser le processus de délivrance de visa et l’adoption de la loi portant condition d’entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national ».

