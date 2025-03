Burkina-Nation-Situation-Discours

Discours sur la situation de la Nation : Le Chef de l’État a impulsé un recadrage de l’action gouvernementale afin de replacer notre pays sur le chemin de la sécurité́ (Premier ministre)

Ouagadougou, 14 mars 2025 (AIB)-Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a présenté ce vendredi son discours sur la situation de la Nation. Il a indiqué que « le Chef de l’État a impulsé un recadrage de l’action gouvernementale afin de replacer notre pays sur le chemin de la sécurité́, d’affirmer sa souveraineté́ dans tous les domaines et de jeter les bases d’un développement socio-économique ».

Se fondant sur cette orientation et depuis plus de deux ans, le Gouvernement selon son chef, « a pris des décisions courageuses pour libérer notre pays et préserver les intérêts supérieurs du peuple burkinabè̀, engagé dans sa marche résolue vers une souveraineté́ totale ».

Le Premier ministre Ouédraogo a souligné qu’« aujourd’hui, le contexte géopolitique international, marqué par une accentuation de la multipolarité́ du monde, avec des pays cherchant à réduire leurs dépendances sur le plan sécuritaire et économique, » conforte le Burkina Faso sur ses choix opérés.

Il a expliqué qu’au cours de l’année 2024, le Gouvernement a concentré́ ses actions sur les priorités inscrites dans le Plan d’Actions pour la Stabilisation et le Développement 2023-2025.

Il s’agit notamment de la lutte contre le terrorisme et le recouvrement de l’intégrité́ du territoire, la réponse urgente et efficiente à la crise humanitaire, la souveraineté́ alimentaire, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le développement du capital humain, l’amélioration du cadre de vie des populations, le rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale.

C’est autour de ces principaux points que le chef du gouvernement a articulé son exposé sur la situation de Nation.

Agence d’information du Burkina

WIS/az