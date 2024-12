Des terroristes soutenus par des puissances étrangères s’apprêtent à attaquer l’AES (Déclaration)

Ouagadougou, 22 déc. 2024(AIB)-Les chefs d’Etat de l’AES ont placé dimanche, leurs armées en alerte maximale, face à des terroristes en cours de regroupement et soutenus par des puissances étrangères pour déstabiliser leur espace commun.

Dans une déclaration, ils ont fait cas d’opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le Bassin du Lac Tchad, dans le Sahel et dans certaines zones frontalières à savoir: Niger-Nigéria, Niger-Bénin; Niger-Burkina et Bénin-Burkina.

Ces terroristes reçoivent de la part d’Etats étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l’AES, poursuit la déclaration, lue dimanche soir sur la télévision publique burkinabè, par le porte-parole du gouvernement Pingwendé Gilbert Ouédraogo.

Pour contrer ces manœuvres, les présidents Ibrahim Traoré du Burkina, Assimi Goïta du Mali et Abdourahamane Tiani, ont décidé de mettre en alerte maximale leurs armées.

Ils ont également fait de l’espace confédéral, un théâtre unique d’opérations militaires, coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours.

Enfin les chefs d’Etat ont invité les populations à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d’enrôlement au sein des groupes terroristes.

Agence d’information du Burkina

ATA/as