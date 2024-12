Burkina-Bazèga-éducation-Jeux-Concours

Bazèga : Le sketch et le slam pour promouvoir les droits de l’enfant

Kombissiri, le 21 déc. 2024 (AIB) – Dix-sept écoles primaires de la province du Bazèga ont pris part, le vendredi 20 décembre à Kombissiri, au concours de sketch et de slam visant à promouvoir les droits de l’enfant. L’école communale et l’école du secteur 2 de Kombissiri sont les vainqueurs du concours.

Elles étaient dix-sept écoles des communes de Ipelcé, Kayao, Kombissiri, Saponé et Toécé de la province du Bazèga dans la région du Centre-sud à prendre part au concours de sketch et de slam, organisé par l’ONG, Faso-Action pour le développement communautaire (FDC). Au terme des 21 prestations dans les 2 disciplines, les résultats en sketch ont désigné l’école du secteur 2 de Kombissiri vainqueur sur 9 écoles participantes. En slam, c’est l’école communale de Kombissiri qui est proclamée première sur 12 écoles.

Cette activité, selon les organisateurs, vise à créer un cadre d’expression et d’actions de plaidoyer des enfants et des jeunes en faveur des droits de l’enfant et du développement durable. La salle de conférence de la mairie de Kombissiri qui a servi de cadre pour abriter le concours a refusé du monde. Les différentes prestations ont permis aux élèves non seulement d’aborder divers domaines des droits de l’enfant mais aussi et surtout d’interpeler les adultes et les décideurs.

Pour le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga Claude Ouédraogo, cette initiative de la FDC est salutaire en ce sens qu’elle permet aux enfants de s’épanouir, de s’exprimer et de tisser des liens d’amitié.

Les écoles participantes ont toutes été primées. Un prix spécial a été décernée à l’élève Mireille Sokoundo de la classe de CP1 de l’école Toécé ‘’ A’’ pour sa prestation.

Le concours organisé par la FDC en partenariat avec l’ONG Terre des Hommes Suisse, s’inscrit dans la mise en œuvre 2021-2024 du projet « Tous engagés pour la promotion des Droits de l’Enfant et le Développement Durable dans les régions du Centre Nord et du Centre Sud ».

Agence d’information du Burkina

