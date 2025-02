Culture : l’humoriste ivoirien Michel Gohou fait salle comble à la Maison de la culture de Bobo

Bobo-Dioulasso, (AIB) – L’humoriste ivoirien Michel Gohou a enflammé la scène de la Maison de la culture Anselme Titianma Sanon de Bobo-Dioulasso lors de son One Man Show le 1er février 2025. Devant une salle comble et un public conquis, il a célébré l’excellence des relations entre les peuples frères du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire.

Pendant un peu plus de 30 minutes, Michel Gohou a tenu en haleine le public venu massivement assister à son spectacle. Il a abordé des thèmes forts tels que la résilience, la cohésion sociale, tout en mettant en garde contre la méchanceté, la médisance et l’hypocrisie.

Ses messages ont trouvé un écho favorable auprès du public que l’artiste a qualifié de « merveilleux, attentif et généreux ». Michel Gohou a salué l’accueil exceptionnel qui lui a été réservé dès son arrivée à Bobo-Dioulasso et a exprimé sa gratitude pour l’engouement suscité par son spectacle. « On savait qu’on n’allait pas jouer devant des chaises vides », a-t-il affirmé avec humour avant de souligner que Bobo-Dioulasso est une ville qui aime les spectacles, le rire, la joie et la vie.

« Le Burkina vit et survivra »

Michel Gohou a saisi cette occasion pour adresser un message à ses compatriotes et au-delà : « quoi qu’on dise, le Burkina vit et le Burkina survivra ». Il a exprimé sa foi en l’avenir du pays, soulignant que les épreuves renforcent et permettent de se reconstruire : « les pays qui n’ont jamais connu de difficultés n’évoluent pas ».

« En Afrique, personne ne peut nous diviser »

Parlant des relations ivoiro-burkinabè, Michel Gohou a insisté sur l’unité africaine en ces termes : « personne ne peut nous diviser en Afrique ». En venant au Burkina Faso, il affirme être venu en pays frère. Pour lui, les artistes n’ont pas de frontières ; ils se côtoient et regardent dans la même direction. C’est ce qu’il demande également aux autorités : « Quand ça dérape, il faut dialoguer immédiatement, car la haine ne mène à rien. »

Un public conquis

Le commandant de la deuxième région militaire, Lassané Porgo, présent à la soirée, a salué la qualité du spectacle, l’émotion messages de cohésion et d’unité transmis par les artistes. Pour lui, la présence de Michel Gohou, venu de Côte d’Ivoire, prouve que la culture n’a pas de frontières et que « le Burkina est vivable ».

Dans le même esprit, Siaka Coulibaly, conseiller technique représentant Mme le Gouverneur des Hauts-Bassins, s’est réjoui du succès de l’événement, soulignant l’importance des messages de paix et de cohésion sociale transmis au public.

Parmi les spectateurs, Rufine Kabré n’a pas caché son enthousiasme : « S’il faut le refaire, je serai encore présente ! »

Pari réussi donc pour les organisateurs. En plus de la prestation magistrale de Gohou Michel, plusieurs artistes burkinabè ont également animé la soirée, rehaussant l’éclat de cet événement culturel.

Agence d’information du Burkina

ES/ata